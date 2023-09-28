В Улан-Удэ близится масштабное переселение из центра города





Благодаря мастер-плану, который минувшей весной одобрил президент страны Владимир Путин, в центральной части Улан-Удэ также построят международный межвузовский кампус для студентов, новые здания Национального музея республики и театра «Байкал» и обустроят набережную. Всё это – с учётом зоны 1%-ного паводка. В итоге центр преобразится до неузнаваемости,



Большинство жильцов многоквартирных домов в центре Улан-Удэ, попадающих под снос из-за строительства нового современного квартала, согласились на переезд. Об этом сообщили в управлении комплексного развития территорий (УКРТ). Всего в зоне будущей застройки, по уточнённой информации, проживает 833 человека.Из них свыше 600 побывали на собраниях, которые проводились с 13 сентября в специально отведённых пунктах. На них всем желающим давали разъяснения по поводу переселения. В итоге 612 оказались «за». Они дали добро на снос своих домов и дальнейшее обновление центра города. Против были всего 11, четверо воздержались от голосования, а 207 в нём вообще не участвовали. В границы КРТ попадают 73 старых МКД.- 613 собственников проголосовали «за» вхождение в проект. Это две трети от общего числа. Мы рады, что жители поддержали проект по развитию центра города, – отметил начальник УКРТ Зана Тумуров. – Из 73 домов по 19-ти проголосовали менее 50% . Кворум по ним не набран, и они автоматически попали в границы КРТ.После консультаций сотрудники управления ещё неделю лично обходили дома, жильцы которых по каким-то причинам не сделали свой выбор. Теперь предстоит обозначить официальные границы КРТ и объявить торги, в ходе которых определят застройщика. Само расселение начнётся не раньше следующего года и продлится до 2026-го.Подробную информацию по каждой жилой постройке разместят на специальных досках для объявлений рядом с подъездами и передадут в управляющие компании. Переселять улан-удэнцев хотят «револьверным» способом: старые жилые здания снесут под ноль, на их месте возведут новые и люди вернутся обратно.