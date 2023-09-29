Монголия стала первой в Азии, выполнившей рекомендации ФАТФ

Страна признана успешной в принятии мер по борьбе с отмыванием денег



Межправительственная организация «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (ФАТФ) объявила, что Монголия полностью выполнила все 40 рекомендаций ФАТФ. Благодаря этому результату страна становится первой в Азии, выполнившей комплексные требования рекомендаций.



- В 2017 году ФАТФ провела обзор деятельности, связанной с отмыванием денег, борьбой с терроризмом и незаконным финансированием в нашей стране. В результате 15 из 40 рекомендаций были выполнены недостаточно, и Монголия была включена в серый список стран со стратегическими недостатками. В 2020 году наша страна была исключена из этого списка за выполнение шести задач, оценённых как «недостаточно выполненные». Теперь мы ежегодно представляем наш отчёт в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег. Последний отчёт был защищён на ежегодном совещании в Канаде в конце июля этого года. В результате наш отчёт был одобрен и опубликован на международном уровне, и благодаря этому наша страна улучшила свою оценку всех 40 рекомендаций ФАТФ и стала страной, которая полностью их выполнила, - заявил руководитель службы финансовой информации центрального банка Монголии (Монголбанка) Б. Батбаатар журналистам.



По его словам, Монголии необходимо было улучшить восьмую оценку из 40 рекомендаций, то есть это означало, что до этого страна выполнила 39 из 40 рекомендаций ФАТФ.

- Отсутствовал мониторинг деятельности некоммерческих организаций (НПО) в связи с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поэтому рабочая группа во главе с министром юстиции и внутренних дел, созданная для решения этого вопроса, улучшила деятельность этих организаций, - рассказал Б. Батбаатар.



В настоящее время Монголия обязалась перед ФАТФ создать интегрированную базу данных о рисках, совет по соблюдению требований, ассоциацию финтехнологий и цифровую платформу в рамках совершенствования операций по борьбе с отмыванием денег и терроризмом.



Отметив принятие Монголией закона о поставщике услуг виртуальных активов, руководитель службы финансовой информации подчеркнул, что страна, таким образом, стала первой страной в Азии, которая ввела регулирование виртуальных активов. В результате этой работы было официально объявлено об улучшении оценки Монголии.

- В то же время есть ожидание, что в валютно-финансовом секторе нашей страны произойдут позитивные изменения, которые окажут положительное влияние на репутацию Монголии, - подчеркнул он.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», деятельность по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма основана на сотрудничестве. Монголия учредила два совета в этой области: национальный совет и совет сотрудничества – для поддержки деятельности ФАТФ по борьбе с отмыванием денег и терроризмом. В этой работе задействовано около 20 государственных организаций.



