Работа по обеспечению газом будет вестись поэтапно
В рамках Восточного экономического форума состоялось подписание двусторонних планов – «дорожных карт» газификации Забайкальского края до 2032 года. Подобный документ также был подписан и с Республикой Бурятией.
- В настоящее время поставки природного газа в Бурятию и Забайкальский край не осуществляются. В Амурской области «Газпром» реализует программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Согласно «дорожным картам», работа по обеспечению перспективных потребителей газом будет вестись поэтапно. Стороны совместно определят прогнозные объёмы потребления газа, после чего регионы утвердят скорректированные прогнозные топливно-энергетические балансы (ТЭБ) с учётом обоснованной цены на газ и принципов межтопливной конкуренции. Затем на основе ТЭБ будут актуализированы генеральные схемы газоснабжения и газификации регионов.
После принятия решения об источниках газоснабжения для Забайкалья и Бурятии будут определены сценарии газификации и первоочередные объекты для подачи газа, разработаны программы развития газоснабжения и газификации регионов на период до 2032 года включительно.
Подписан двусторонний план-график газификации Забайкалья
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