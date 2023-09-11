Бурятия оказалась в хвосте российского рейтинга по вовлечённости в бизнес

В списке из 85 регионов республика заняла 76 место
Авторитетное агентство РИА Рейтинг выяснило, насколько разные регионы страны вовлечены в малый и средний бизнес. Самый высокий показатель – в Москве и Санкт-Петербурге. Там более 60% рабочей силы (а точнее – 65,8% и 63,6%) приходится как раз на сотрудников малых и средних предприятий (МСП).
Далее идут Новосибирская (54,8%), Костромская (48,7%), Тюменская (47,9%) и Свердловская области (45,2%), Алтай (45,1%), Калининградская область (44,6%), Краснодарский край (44,2%) и Татарстан (43,6%).
Бурятия в перечне значится на 76 строчке с показателем 27,6%. На малых и средних предприятиях в июле 2023-го трудилось 111 800 жителей республики (0,37% в общероссийской численности). За год их стало больше на 4%.
Соседнее Забайкалье в списке 75-ое (27,7%), Иркутская область – 35-ая (36,5%). Замыкает рейтинг Ингушетия, где в небольших частных компаниях занято 12,2% трудоспособного населения. Также в десятке самых невовлечённых в эту отрасль – Карачаево-Черкессия (23,1%), Чукотка (23,4%), Еврейская АО (23,6%), Мордовия (26,2%), Дагестан (26,4%), Якутия (26,8%), Чечня (26,8%), Северная Осетия – Алания (27,4%) и Бурятия.
По словам экспертов, малый и средний бизнес – одна из основ успешного развития экономики, определяющая её гибкость и устойчивость к неблагоприятным факторам. Помимо исключительно экономического аспекта, он несёт в себе значительную социальную составляющую, давая людям рабочие места, способствуя росту их благосостояния и, как следствие – качества жизни. МСП играют значительную роль в формировании среднего класса, являющегося основой становления гражданского общества.
Авторы исследования отмечают: доля такого бизнеса в ВВП России сегодня составляет около 20% и существенно не меняется уже несколько лет, в то время как в других развитых странах она достигает 50-60%.
В лидерах рейтинга оказались регионы с разным уровнем экономического развития. Если в экономически развитых доля занятых в малом бизнесе – результат мультипликативного эффекта от деятельности крупных экономических субъектов, то в слабых в экономическом отношении это способ существования значительной доли населения, которое не может найти достойную работу на крупных предприятиях.
Бурятия оказалась в хвосте российского рейтинга по вовлечённости в бизнес
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