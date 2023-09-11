11 сентября

10 сентября

Популярное

Бурятия оказалась в хвосте российского рейтинга по вовлечённости в бизнес

Бурятия оказалась в хвосте российского рейтинга по вовлечённости в бизнес
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
В списке из 85 регионов республика заняла 76 место

Авторитетное агентство РИА Рейтинг выяснило, насколько разные регионы страны вовлечены в малый и средний бизнес. Самый высокий показатель – в Москве и Санкт-Петербурге. Там более 60% рабочей силы (а точнее – 65,8% и 63,6%) приходится как раз на сотрудников малых и средних предприятий (МСП).

Далее идут Новосибирская (54,8%), Костромская (48,7%), Тюменская (47,9%) и Свердловская области (45,2%), Алтай (45,1%), Калининградская область (44,6%), Краснодарский край (44,2%) и Татарстан (43,6%).

Бурятия в перечне значится на 76 строчке с показателем 27,6%. На малых и средних предприятиях в июле 2023-го трудилось 111 800 жителей республики (0,37% в общероссийской численности). За год их стало больше на 4%.

Соседнее Забайкалье в списке 75-ое (27,7%), Иркутская область – 35-ая (36,5%). Замыкает рейтинг Ингушетия, где в небольших частных компаниях занято 12,2% трудоспособного населения. Также в десятке самых невовлечённых в эту отрасль – Карачаево-Черкессия (23,1%), Чукотка (23,4%), Еврейская АО (23,6%), Мордовия (26,2%), Дагестан (26,4%), Якутия (26,8%), Чечня (26,8%), Северная Осетия – Алания (27,4%) и Бурятия.

По словам экспертов, малый и средний бизнес – одна из основ успешного развития экономики, определяющая её гибкость и устойчивость к неблагоприятным факторам. Помимо исключительно экономического аспекта, он несёт в себе значительную социальную составляющую, давая людям рабочие места, способствуя росту их благосостояния и, как следствие – качества жизни. МСП играют значительную роль в формировании среднего класса, являющегося основой становления гражданского общества.

Авторы исследования отмечают: доля такого бизнеса в ВВП России сегодня составляет около 20% и существенно не меняется уже несколько лет, в то время как в других развитых странах она достигает 50-60%.

В лидерах рейтинга оказались регионы с разным уровнем экономического развития. Если в экономически развитых доля занятых в малом бизнесе – результат мультипликативного эффекта от деятельности крупных экономических субъектов, то в слабых в экономическом отношении это способ существования значительной доли населения, которое не может найти достойную работу на крупных предприятиях.
рейтинг бизнес

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сделали ставку на медицинский туризм
В Бурятии сделали ставку на медицинский туризм
Экономика, 10.09.2023
В Центре ядерной медицины побывала делегация Монголии во главе с вице-премьером
Бурятия стала первой в ДФО по внедрению экспортного стандарта
Бурятия стала первой в ДФО по внедрению экспортного стандарта
Экономика, 08.09.2023
По итогам прошлого года объём экспортных поставок республики составил более 2 млрд долларов США
В Байкальске построили подстанцию для «Ворот Байкала»
В Байкальске построили подстанцию для «Ворот Байкала»
Экономика, 08.09.2023
Она необходима для развития города и особой экономической зоны
В аэропорту Москвы открылась фотовыставка о развитии ДФО
В аэропорту Москвы открылась фотовыставка о развитии ДФО
Экономика, 07.09.2023
Она приурочена к Восточному экономическому форуму
В Бурятии упал спрос на менеджеров и IT-шников
В Бурятии упал спрос на менеджеров и IT-шников
Экономика, 07.09.2023
Эксперты назвали наименее востребованные в республике профессии
В Бурятии растёт спрос на бьюти-услуги
В Бурятии растёт спрос на бьюти-услуги
Экономика, 07.09.2023
Жители республики ходят в салоны красоты, барбершопы и обычные цирюльни
Жители Бурятии отдают за коммуналку более 11% своих доходов
Жители Бурятии отдают за коммуналку более 11% своих доходов
Экономика, 04.09.2023
В среднем они платят за ЖКУ почти по 5 тысяч в месяц
В Бурятии почти вдвое вырос спрос на специалистов нефтегазовой отрасли
В Бурятии почти вдвое вырос спрос на специалистов нефтегазовой отрасли
Экономика, 04.09.2023
Некоторым из них предлагают по 166 с лишним тысяч в месяц
В России продажи грузового транспорта могут увеличиться на 60 процентов
В России продажи грузового транспорта могут увеличиться на 60 процентов
Экономика, 31.08.2023
Особенно выросла доля китайской грузовой техники
Жителей Бурятии не устают радовать растущими зарплатами
Жителей Бурятии не устают радовать растущими зарплатами
Экономика, 30.08.2023
Больше всех в республике по-прежнему получают добытчики полезных ископаемых

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^