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В столице Бурятии резко вырос спрос на дорожников

В столице Бурятии резко вырос спрос на дорожников
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Им готовы платить по сто с лишним тысяч рублей в месяц

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter изучили вакансии от компаний из отрасли дорожного строительства, размещённые на сайте hh.ru. Как выяснилось, по всей Бурятии спрос на представителей этой сферы в 2023 году  увеличился сразу на 300% по сравнению с 2020-ым, а в Улан-Удэ – на 292%. Средняя зарплата, которую предлагают работодатели, возросла с 99 000 до 137 000 рублей. Минимальная сегодня составляет 103 тысячи, максимальная – 161 000.

В лидерах по числу вакансий для дорожников – Москва (14% всех предложений), Красноярский край (11%), Санкт-Петербург (6%), Башкортостан и Свердловская область (по 4%). На Дальнем Востоке такие специалисты сильнее всего востребованы в Хабаровском крае, Амурской области, Забайкалье, Бурятии и Приморье.

В целом по стране 43% вакансий в этой отрасли предполагают работу вахтовым методом. В каждой второй (55%) требуется страж от года до трёх лет, в каждой третьей (33%) – от трёх до шести.
 
Чаще всего работодатели находятся в поисках машинистов (11% вакансий), водителей (9%), прорабов (7%), инженеров ПТО (6%) и разнорабочих (5%). На рынке труда также наблюдается спрос на инженеров-конструкторов и сварщиков (по 4%), геодезистов, электромонтажников и монтажников (по 3%).

- Показательно, что все перечисленные специалисты сегодня в дефиците. На одну вакансию машиниста, сварщика или разнорабочего приходится менее двух активных резюме. Кстати, именно машинистам и сварщикам предлагают наиболее высокий заработок – в среднем около 150 тысяч рублей, – отмечает директор HeadHunter на Дальнем Востоке Ксения Аверина.
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