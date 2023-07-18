Гостей будет ждать виртуальное путешествие в шахту
В этом году Забайкальский край на выставке «Улица Дальнего Востока» представит гостям и участникам Восточного экономического форума свой обновлённый павильон.
- Многое хочется оставить в качестве интриги. Но про внешний вид павильона мы немного можем рассказать уже сейчас. Забайкалье – ведущий горнодобывающий регион Дальнего Востока, и именно это мы решили сделать главным акцентом всего образа павильона. Основной архитектурный образ экспозиции – рудник. В вечернее время он будет привлекать яркой иллюминацией, а днём – своей оригинальностью. Внутри гостей ждёт виртуальное путешествие в шахту – они узнают, как и где добывают ценную руду, - рассказал замминистра экономики региона Денис Рысев.
Также в 2023 году возле павильона впервые будет работать кафе. Там можно будет познакомиться с кухней Забайкальского края, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.
Павильон Забайкалья на ВЭФ-2023 будет рудником
Экономика, Фото:
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