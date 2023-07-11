Иркутск попал в топ-15 городов с устойчивым развитием

Аналитики оценивали экологию, общество и управление



Иркутск вошёл в топ-15 городов России по устойчивому развитию. Аналитики рейтингового агентства «Эксперт» дали ESG-оценку российским городам на фоне изменившихся в 2022 году макроэкономических и геополитических условий.



Топ-15 по устойчивому развитию в алфавитном порядке составили Анадырь, Благовещенск, Великий Новгород, Иркутск, Кемерово, Краснодар, Липецк, Мурманск, Нарьян-Мар, Салехард, Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов, Ханты-Мансийск, Южно-Сахалинск. Они получили наивысшие оценки по трём составляющим – экология, общество, управление.



– Лидирующие позиции занимают города, у которых все три компонента находятся на высоком уровне, что доказывает тесную связь всех процессов: качественное управление и, как следствие, высокие результаты по решению социальных и экологических проблем, – пояснили в агентстве.



В ходе исследования был проведён анализ по трём блокам, главный из которых социальный. Учитывали соотношение среднемесячной заработной платы с величиной прожиточного минимума региона; средний размер начисленных пенсий; обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях образования; число лечебно-профилактических организаций и спортивных сооружений, количество объектов розничной торговли и общепита на 10 тысяч человек и другое. Второй блок – экологическая составляющая. Здесь оценивали долю расходов местного бюджета и затраты на охрану окружающей среды, площадь зелёных насаждений, комплексный индекс загрязнения атмосферы, класс и разряд качества воды. Третьим направлением исследования стала оценка качества управления. Были проанализированы дисциплина исполнения бюджета, объём и динамика отгруженных товаров собственного производства на душу населения, удельный вес инвестиций в основной капитал, объёмы ввода жилья, стратегия социально-экономического развития. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.





