Бурятия получит субсидию в 51 млн рублей на развитие молодёжной политики

Итоги конкурса субсидий подвела Росмолодёжь



Бурятия приняла участие в конкурсе субсидий на развитие молодёжной политики от Федерального агентства по делам молодёжи и выиграла более 51 миллиона рублей (51 543 600 рублей). Конкурс назывался «Регион для молодых».



- Распределили 5 млрд рублей на комплексное развитие молодёжной политики в субъектах России. В этом году на конкурс «Регион для молодых» было подано 73 заявки. 47 регионов стали победителями, их них 24 – получают субсидии из федерального бюджета впервые, - сообщила Росмолодёжь.



Субсидии будут направлены на создание условий для самореализации молодёжи, разработку программ продюсирования талантов, поддержку и сопровождение молодёжных проектов, создание современных молодёжных пространств, в том числе для молодых семей, повышение компетенций профильных специалистов и др.



Из 47 регионов-победителей 24 субъекта получают субсидии впервые. В их число вошли Томская, Тамбовская, Смоленская, Омская, Рязанская, Астраханская, Саратовская, Сахалинская и Челябинская области, Республики Саха, Адыгея, Бурятия, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, а также ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.



Суммы субсидий у разных регионов варьируются от 4 до 205 миллионов рублей. Конкурс проходит ежегодно.

