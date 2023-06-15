Жителям Улан-Удэ годами не повышают зарплаты



Более чем в половине улан-удэнский компаний (54%) жалованье сотрудникам повышали в последние полгода, в каждой пятой (21%) – 6-12 месяцев назад. Это выяснили представители сервиса SuperJob после опроса, который проводился с 1 по 13 июня.

Ещё 9% респондентов сообщили, что с момента последней индексации прошло примерно один-два года, а 7% не видели прибавку уже больше двух лет.



В малом бизнесе оклады пересматривают в полтора раза чаще, чем в крупном – в последние несколько месяцев назад это сделали 60% и 41% предприятий и организаций соответственно. Тех, кто увеличивал зарплаты работникам один-два года назад, больше всего (17%) среди компаний, где трудится свыше тысячи человек.



- О недавнем пересмотре заработка чаще заявляются HR-менеджеры из сферы логистики (76%) и производства и услуг (по 67%). Повысивших зарплату 6-12 месяцев назад больше всего среди IT- и строительных компаний – 29% и 25% соответственно, – отмечают в SuperJob.

