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Жителям Улан-Удэ годами не повышают зарплаты

Жителям Улан-Удэ годами не повышают зарплаты
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Стало известно, когда работающим горожанам их индексировали в последний раз

Более чем в половине улан-удэнский компаний (54%) жалованье сотрудникам повышали в последние полгода, в каждой пятой (21%) – 6-12 месяцев назад. Это выяснили представители сервиса SuperJob после опроса, который проводился с 1 по 13 июня.

Ещё 9% респондентов сообщили, что с момента последней индексации прошло примерно один-два года, а 7% не видели прибавку уже больше двух лет.

В малом бизнесе оклады пересматривают в полтора раза чаще, чем в крупном – в последние несколько месяцев назад это сделали 60% и 41% предприятий и организаций соответственно. Тех, кто увеличивал зарплаты работникам один-два года назад, больше всего (17%) среди компаний, где трудится свыше тысячи человек.
 
- О недавнем пересмотре заработка чаще  заявляются HR-менеджеры из сферы логистики (76%) и производства и услуг (по 67%). Повысивших зарплату 6-12 месяцев назад больше всего среди IT- и строительных компаний – 29% и 25% соответственно, – отмечают в SuperJob.
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