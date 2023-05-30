Минвостокразвития РФ: Молодёжь России потянулась в регионы ДФО

Приток впервые превысил отток

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока впервые зафиксировало миграционный приток в Дальневосточный федеральный округ молодых людей от 20 до 29 лет в 2022 году. Об этом в ходе сессии форума «Креативная неделя - Дальний Восток» рассказала заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

«Мы видим позитивный тренд в последние три года, - цитирует её ТАСС. - В возрасте 20-24 года, в этой возрастной когорте приток населения на Дальнем Востоке превышает отток. И в последний год видим и когорту 24 - 29 лет. То есть молодёжь Дальнего Востока не только остаётся, но и молодёжь других регионов России видит эти возможности и приезжает сюда, чтобы реализовываться».

Нургалиева добавила, что приток молодежи для её министерства является маркером развития в округе креативных индустрий, в которых молодые люди могут выразить и реализовать себя.

Телеграм-канал Недальний Восток считает, что форум «Российская креативная неделя» (27-29 мая 2023 г.) способствовал популяризации идеи переезда на Дальний Восток. Он собрал собрало более 200 спикеров из 11 субъектов макрорегиона, столичных и иностранных экспертов из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, Белоруссии.

Сколько ещё молодых людей после этого мероприятия примет решение переехать работать на Дальний Восток, участники форума «Российская креативная неделя» обещали обязательно подсчитать.



Отметим, что за 30 лет существования современной России из регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири наблюдался постоянный отток населения на запад страны. Во времена СССР молодые люди, наоборот, ехали на восток, где происходило активное промышленное освоение территорий.

Из Бурятии всё же бегут

«Байкал-Daily» сообщал, что с января по март 2023 года миграционная убыль в Бурятии (без разбивки по возрасту- ред.) составила 297 человек. Приехавших в республику было меньше (2431), чем тех, кто покинул её (2728).

В Бурятию в 2023 году едут преимущественно из других дальневосточных регионов (+108 человек). Население республики пополнилось преимущественно за счёт соседнего Забайкалья (141) и Амурской области (15).

По данным Бурятстата, на 1 января 2023 года численность населения республики составляла 974 600 человек – с учётом итогов всероссийской переписи-2020. В 2022 году она снизилась на 3 400 человек. Связано это с естественной убылью (всего в Бурятии за 12 месяцев умерли 1000 человек) и миграционным оттоком населения (из региона уехали 2400 наших земляков).

Власть ждёт людей в ДФО

Правительство РФ продолжит создавать условия для сохранения и привлечения молодёжи на Дальнем Востоке. Премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая 7 апреля в Госдуме на вопрос депутата фракции КПРФ Николая Харитонова, рассказал о мерах, которые предпринимает кабинет министров для того чтобы сократить отток молодёжи из регионов ДФО.

- В 2022–2023 годах ежегодно выделяется по 4,5 млрд рублей на предоставление жилищных сертификатов переезжающим северянам. Было выдано более 1,3 тыс. сертификатов.

- Проведена инвентаризация регионов ДФО, показавшая, что на данный момент в очереди на получение сертификатов стоит около150 тыс. нуждающихся семей.

- В этой программе также участвует крупный бизнес.

Премьер-министр подчеркнул важность создания комфортных условий для жизни в регионах ДФО. По поручению президента России подготовлена программа реновации 25 городов, включая мастер-план Улан-Удэ. На эти цели уже выделены казначейские кредиты на сумму 100 млрд рублей, сообщала пресс-служба правительства РФ.

Кроме того, реализуются 11 стратегических инициатив для притока граждан на Дальний Восток. Среди них:

- доступное арендное жилье. На эти цели из Фонда национального благосостояния планируется направить до 80 млрд рублей;

- расширение Владивостока за счет города-спутника;

- создание новых культурных центров и центров малого и среднего предпринимательства.