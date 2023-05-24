Жители Бурятии продолжают бегство на запад России



В другие субъекты РФ за три месяца перебрались 284 человека (26,1%). Как правило, проживавшие в Бурятии стремятся в Центральный федеральный округ (112 человек), включая Подмосковье (59) и Москву (31). Ещё 104 отправились в Сибирь (в том числе 57 – в Красноярский край и 45 – в Новосибирскую область) и 89 – на юг России (45 – в Краснодарский край и 23 – в Крым).



В Бурятию едут преимущественно из других дальневосточных регионов (+108 человек). Население республики пополнилось преимущественного за счёт соседнего Забайкалья (141) и Амурской области (15).



- Наибольший отток населения сложился с Камчатским краем (28 человек) и Приморьем (11), – отмечают в Бурятстате.



Из зарубежных стран в республику прибыло 452, а покинули её 466. Наибольшую долю в оттоке населения РБ имели мигранты из Киргизии (92), заключили в ведомстве.



С января по март 2023 года миграционная убыль в Бурятии составила 297 человек. Приехавших в республику было меньше (2431), чем тех, кто покинул её (2728), рассказали в Бурятстате.Большинство «перемещений» – 94,3 % – ограничилось пределами страны. Наши земляки также переезжают за рубеж (5,7%) и из одного района республики в другой (68,2%). Самые «популярные» – пригородные Тарбагатайский и Иволгинский. Остальные теряют жителей. Чаще всего люди бегут из Еравнинского, Северо-Байкальского и Хоринского. Из тех, что приравнены крайнему северу, уехали 150 человек.