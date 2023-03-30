30 марта

29 марта

Популярное

Сертификат типа вертолёта Ми-171А2 утверждён в ОАЭ

Экономика, 

Машину производит Улан-Удэнский авиазавод

28 марта 2023 года главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов валидировало сертификат типа вертолёта Ми-171А2. Об этом сообщает Росавиация.

Получение документа - это результат совместной работы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) и Главного управления гражданской авиации ОАЭ в рамках договоренности по лётной годности вертолёта Ми-171А2.

Утверждённый в ОАЭ сертификат типа Ми-171А2 открывает дополнительные экспортные перспективы для отечественной гражданской вертолетной техники за рубежом.

Ми-171А2 производят на Улан-Удэнском авиационном заводе. Глава Бурятии Алексей Цыденов в 2022 году в отчёте о работе своего правительства назвал его «основным экспортным вертолётом всей России».

В 2021 году холдинг «Вертолёты России» получил от Росавиации одобрение на установку 24 пассажирских кресел в салоне вертолёта Ми-171А2. Число мест тогда увеличилось с 20 до 24, сообщала пресс-служба У-УАЗ.

Справка:

Ми-171А2 - многоцелевой вертолёт тяжелого класса разработки АО «НЦВ Миль и Камов» холдинга «Вертолёты России». Может выполнять поисково-спасательные, медицинские, транспортные операции, тушить пожары или перевозить пассажиров.

Сертификат типа - документ, выдаваемый разработчику и удостоверяющий соответствие установленной определенной им типовой конструкции воздушного судна, авиационного двигателя, воздушного винта, оборудования управления и контроля беспилотной авиационной системы требованиям сертификационного базиса.

Улан-Удэнский авиазавод вертолёты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сертификат типа вертолёта Ми-171А2 утверждён в ОАЭ
Экономика, 30.03.2023
Машину производит Улан-Удэнский авиазавод
В Бурятии по приказу Минстроя подешевело жильё
В Бурятии по приказу Минстроя подешевело жильё
Экономика, 29.03.2023
Цены на него снизили почти на 6 тысяч рублей
Районы Бурятии получат субсидии на пять фестивалей
Районы Бурятии получат субсидии на пять фестивалей
Экономика, 29.03.2023
Первый из них, горный фестиваль «Мунку-Сардык», пройдёт с 29 апреля по 2 мая
В Забайкалье расширили территорию опережающего развития
В Забайкалье расширили территорию опережающего развития
Экономика, 28.03.2023
На участках ТОР развернётся добыча золота и модернизация завода ЖБИ
В Бурятии на защиту лесов выделено более 800 млн
В Бурятии на защиту лесов выделено более 800 млн
Экономика, 28.03.2023
Львиная доля финансирования поступила из федерального бюджета
В Улан-Удэ за год подорожало самое дешёвое съёмное жильё
В Улан-Удэ за год подорожало самое дешёвое съёмное жильё
Экономика, 27.03.2023
Квартиры в коммуналках наценились примерно на 5%
В Бурятии проверили 40 тонн помело из Китая
В Бурятии проверили 40 тонн помело из Китая
Экономика, 27.03.2023
За неделю в Кяхте и Наушках оформлено и выдано 119 фитосанитарных сертификатов
Иркутская область будет сотрудничать с аймаками Монголии
Иркутская область будет сотрудничать с аймаками Монголии
Экономика, 24.03.2023
Делегация региона приняла участие в Российско-монгольском бизнес-форуме
Треть Бурятии живёт на одну зарплату
Треть Бурятии живёт на одну зарплату
Экономика, 24.03.2023
А часть наших земляков «прорываются» на пособиях, стипендиях и пенсиях
На Кяхтинский район Бурятии хотят распространить режим свободного порта Владивосток
На Кяхтинский район Бурятии хотят распространить режим свободного порта Владивосток
Экономика, 23.03.2023
Это позволит предпринимателям получать льготы и преференции
Эксперты назвали отрасль с самой высокой зарплатой в Бурятии
Эксперты назвали отрасль с самой высокой зарплатой в Бурятии
Экономика, 23.03.2023
Трудящиеся в этой сфере жители республики получают почти по сто тысяч в месяц
В Бурятии возведут новые кемпинги на Байкале
В Бурятии возведут новые кемпинги на Байкале
Экономика, 22.03.2023
В республике утверждён порядок о предоставлении грантов по туризму

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^