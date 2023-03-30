Сертификат типа вертолёта Ми-171А2 утверждён в ОАЭ

Машину производит Улан-Удэнский авиазавод



28 марта 2023 года главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов валидировало сертификат типа вертолёта Ми-171А2. Об этом сообщает Росавиация.

Получение документа - это результат совместной работы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) и Главного управления гражданской авиации ОАЭ в рамках договоренности по лётной годности вертолёта Ми-171А2.

Утверждённый в ОАЭ сертификат типа Ми-171А2 открывает дополнительные экспортные перспективы для отечественной гражданской вертолетной техники за рубежом.

Ми-171А2 производят на Улан-Удэнском авиационном заводе. Глава Бурятии Алексей Цыденов в 2022 году в отчёте о работе своего правительства назвал его «основным экспортным вертолётом всей России».



В 2021 году холдинг «Вертолёты России» получил от Росавиации одобрение на установку 24 пассажирских кресел в салоне вертолёта Ми-171А2. Число мест тогда увеличилось с 20 до 24, сообщала пресс-служба У-УАЗ.

Справка:

Ми-171А2 - многоцелевой вертолёт тяжелого класса разработки АО «НЦВ Миль и Камов» холдинга «Вертолёты России». Может выполнять поисково-спасательные, медицинские, транспортные операции, тушить пожары или перевозить пассажиров.



Сертификат типа - документ, выдаваемый разработчику и удостоверяющий соответствие установленной определенной им типовой конструкции воздушного судна, авиационного двигателя, воздушного винта, оборудования управления и контроля беспилотной авиационной системы требованиям сертификационного базиса.

