Многоцелевой вертолёт Ми-171А2 сможет перевозить больше пассажиров
Холдинг «Вертолёты России» получил от Росавиации одобрение на установку 24 пассажирских кресел в салоне вертолёта Ми-171А2, который производится на Улан-Удэнском авиазаводе. Число мест вырастет с 20 до 24, сообщили в пресс-службе авиазавода.
- В соответствии с требованиями авиационных правил, пассажирский салон оборудован энергопоглощающими креслами с четырёхточечными ремнями безопасности, что обеспечивает высокий уровень безопасности при перевозке пассажиров, - отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых.
Вертолёт Ми-171А2 имеет возможность оперативной конвертации. Грузовая кабина может быть за короткое время переоборудована в грузовой, поисково-спасательный или пассажирский вариант. Транспортные возможности вертолёта позволяют перевозить до четырёх тонн груза внутри грузовой кабины или до пяти тонн на внешней подвеске.
Ми-171А2 также оснащается кислородным оборудованием, системой кондиционирования и обогрева воздуха, гардеробным и багажным отделением. Для экстренного покидания вертолёта пассажиры могут использовать восемь точек эвакуации.
Вертолёт Ми-171А2 Улан-Удэнского авиазавода станет вместительнее
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