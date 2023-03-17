В Забайкалье создадут агропромышленный парк

В регионе планируют повысить самообеспеченность края сельхозпродукцией



Агропромышленный парк планируют создать на территории сразу нескольких районов Забайкалья, чтобы повысить самообеспеченность региона сельскохозяйственной продукцией. Разработка проекта парка может стартовать уже в 2023 году.



- Забайкалье сегодня обеспечивает себя куриным яйцом только на 21%, мясом птицы – на 3%, мясом свинины – на 55,3%, молочными товарами – на 12%, а растительное масло у нас и вовсе не производится. При этом в крае большое количество неосваиваемых земель сельхозназначения и есть вековые традиции разведения скота. Для правительства региона это чёткий сигнал о необходимости строительства агропромпарка, где на территории нескольких районов будут сконцентрированы разные виды сельскохозяйственного производства. Речь о Краснокаменском, Нерчинском и Читинском районах, – прокомментировал генеральный директор корпорации развития Забайкальского края Антон Тутов.



По информации корпорации, основные производственные комплексы будущего агропромышленного парка будут работать в сферах: молочного животноводства; свиноводства; птицеводства и переработки масла. Объём инвестиций по проекту составит около 3 миллиардов рублей, будет создано 450 новых рабочих мест, а парк после реализации всех этапов займёт площадь в 205 гектаров.



- Планируемый срок реализации проекта – 2024-26 годы. Первый этап возведения агропромпарка должен начаться с города Краснокаменск. Строительство объектов будет вестись с привлечением федеральных и региональных мер поддержки. Корпорация развития края уже ведёт переговоры с крупными агроинвесторами, которые будут готовы вложить свои средства в очень актуальный сегодня и перспективный проект, – добавил Антон Тутов.



