В регионе планируют повысить самообеспеченность края сельхозпродукцией
Агропромышленный парк планируют создать на территории сразу нескольких районов Забайкалья, чтобы повысить самообеспеченность региона сельскохозяйственной продукцией. Разработка проекта парка может стартовать уже в 2023 году.
- Забайкалье сегодня обеспечивает себя куриным яйцом только на 21%, мясом птицы – на 3%, мясом свинины – на 55,3%, молочными товарами – на 12%, а растительное масло у нас и вовсе не производится. При этом в крае большое количество неосваиваемых земель сельхозназначения и есть вековые традиции разведения скота. Для правительства региона это чёткий сигнал о необходимости строительства агропромпарка, где на территории нескольких районов будут сконцентрированы разные виды сельскохозяйственного производства. Речь о Краснокаменском, Нерчинском и Читинском районах, – прокомментировал генеральный директор корпорации развития Забайкальского края Антон Тутов.
По информации корпорации, основные производственные комплексы будущего агропромышленного парка будут работать в сферах: молочного животноводства; свиноводства; птицеводства и переработки масла. Объём инвестиций по проекту составит около 3 миллиардов рублей, будет создано 450 новых рабочих мест, а парк после реализации всех этапов займёт площадь в 205 гектаров.
- Планируемый срок реализации проекта – 2024-26 годы. Первый этап возведения агропромпарка должен начаться с города Краснокаменск. Строительство объектов будет вестись с привлечением федеральных и региональных мер поддержки. Корпорация развития края уже ведёт переговоры с крупными агроинвесторами, которые будут готовы вложить свои средства в очень актуальный сегодня и перспективный проект, – добавил Антон Тутов.
В Забайкалье создадут агропромышленный парк
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 17.03.2023
В регионе планируют повысить самообеспеченность края сельхозпродукцией
Экономика, 17.03.2023
Предприятие в Еравнинском районе будет добывать и перерабатывать свинцово-цинковую руду
Специалисты рассказали, как в республике изменились цены на бытовые услуги
Деньгами в конверте в основном готовы довольствоваться горожане старше 45 лет
Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов
Они будут летать в «Газпроме» и «Авроре»
Экономика, 15.03.2023
В республике утверждена концепция развития приграничного сотрудничества с аймаками Монголии до 2027 года
Экономика, 15.03.2023
По плану работы должны пройти до 1 января 2032 года
«Нужно регион развивать в целом», - заявил он
Проект называется «Бодайбо - золото сибирской тайги»
Там выставят юрту, изделия из нефрита и вертолёты от УУАЗ
Таковы данные за февраль
По закредитованности республика оказалась 63-ей в стране
И ещё 16 регионов
Экономика, 12.03.2023
Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин