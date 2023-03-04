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В Бурятии предпринимателей обучат работе с единым налоговым счётом

В Бурятии предпринимателей обучат работе с единым налоговым счётом
Экономика,  Фото:pixabay.com
Первый обучающий вебинар пройдёт 6 марта

Напомним, с 1 января 2023 года был введён единый налоговый счёт, объединивший все налоги в один платёж. А уже в феврале предприниматели Бурятии стали жаловаться на его некорректную работу. 

- В связи с этими изменениями у ряда предпринимателей возникли сложности: нет доступа к информации о состоянии единого налогового счёта, непонятно, откуда появляется задолженность. А в ряде регионов люди не могут получить разъяснения по этим начислениям, - сообщал Народный фронт Бурятии в феврале.

Чтобы разъяснить жителям Бурятии, как надо работать с единым налоговым счётом, с 6 марта налоговая служба начинает серию обучающих вебинаров. Первый обучающий вебинар состоится 6 марта. Начало мероприятия в 15.00.

Как сообщили в пресс-службе управления ФНС России по Бурятии, в программе первого вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

- порядок формирования сальдо ЕНС;
- порядок заполнения и представления уведомлений об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов;
- порядок заполнения платёжных документов в рамках ЕНС;
- понятие и порядок резервирования сумм;
- вопросы – ответы.

В дальнейшем обучающие вебинары по единому налоговому счёту будут проводиться каждый вторник и четверг до конца марта 2023 года, в 15.00. Ссылка для регистрации на вебинар: https://events.webinar.ru/5278533/1484380887. Для повышения качества вебинаров налогоплательщики могут заранее направлять вопросы на электронный адрес: [email protected] 
налоги предприниматели

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