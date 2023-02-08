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Жителей Бурятии призывают жаловаться на проблемы с единым налоговым счётом

Жителей Бурятии призывают жаловаться на проблемы с единым налоговым счётом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Обращения принимают активисты ОНФ

Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 января 2023 года в России ввели систему единого налогового счета. Реформа была призвана сформировать единое сальдо расчётов и систематизировать результаты налоговых обязательств.

- В связи с этими изменениями у ряда предпринимателей возникли сложности: нет доступа к информации о состоянии Единого налогового счёта, непонятно откуда появляется задолженность. А в ряде регионов люди не могут получить разъяснения по этим начислениям, - сообщает ОНФ в Бурятии.

Разобраться в тонкостях и защитить права бизнеса помогут центры информирования. Народный фронт совместно с Федеральной налоговой инспекцией открывает их во всех регионах России.

- Уважаемые жители Бурятии! Народный фронт принимает обращения от жителей Бурятии по вопросу работы единого налогового счета. Обращения принимаются по телефонам 21-24-42 и 21-24-52, а также на электронную почту. Также вы можете подойти к нам в региональный исполком Народного фронта в Бурятии по адресу улица Коммунистическая, д. 49, - анонсировала руководитель исполкома ОНФ в Бурятии Юлия Ким.

В ближайшие две недели ОНФ в Бурятии проведет анализ обращений предпринимателей и подготовит пакет предложений по отладке системы.

ОНФ

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