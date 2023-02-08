Обращения принимают активисты ОНФ
Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 января 2023 года в России ввели систему единого налогового счета. Реформа была призвана сформировать единое сальдо расчётов и систематизировать результаты налоговых обязательств.
- В связи с этими изменениями у ряда предпринимателей возникли сложности: нет доступа к информации о состоянии Единого налогового счёта, непонятно откуда появляется задолженность. А в ряде регионов люди не могут получить разъяснения по этим начислениям, - сообщает ОНФ в Бурятии.
Разобраться в тонкостях и защитить права бизнеса помогут центры информирования. Народный фронт совместно с Федеральной налоговой инспекцией открывает их во всех регионах России.
- Уважаемые жители Бурятии! Народный фронт принимает обращения от жителей Бурятии по вопросу работы единого налогового счета. Обращения принимаются по телефонам 21-24-42 и 21-24-52, а также на электронную почту. Также вы можете подойти к нам в региональный исполком Народного фронта в Бурятии по адресу улица Коммунистическая, д. 49, - анонсировала руководитель исполкома ОНФ в Бурятии Юлия Ким.
В ближайшие две недели ОНФ в Бурятии проведет анализ обращений предпринимателей и подготовит пакет предложений по отладке системы.
Жителей Бурятии призывают жаловаться на проблемы с единым налоговым счётом
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В соревнованиях отличились команды из Закаменска
Главной площадкой праздника станет посёлок Могойтуй
Строящийся монастырь в столице республики станет крупнейшим в России
В «Что? Где? Когда?» посоревнуются преподаватели вуза
«Перепись» диких животных проводится ежегодно
В Чите ушла из жизни заслуженный работник культуры РФ
Возможно, коснётся это и студентов
Средства направят на реализацию проектов в 6 городах региона
Он сможет обслуживать около 2000 обращений в месяц
Подведены итоги муниципального этапа соревнований среди школьников
Спасённый питомец ждёт в части своего нового хозяина
Команда вуза республики заняла третье место на «Кубке Мегаполиса»
Юбилей отпраздновала Надежда Соседова
Конкурс выиграла компания из Иркутска
На животных хотят наносить светоотражающую краску, чтобы их лучше было видно в темноте