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С 1 января 2023 года вводится единый налоговый платёж

С 1 января 2023 года вводится единый налоговый платёж
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
По задумке, новая форма учёта платежей должна сэкономить время и ресурсы

С 2023 года кардинально меняется порядок уплаты налогов — все организации и предприниматели перейдут на единый налоговый платёж. Это уже не эксперимент для желающих, как в 2022 году, а обязательный порядок, сообщает правительство Бурятии.

- Единый налоговый счет (ЕНС) – это новая форма учета налоговых платежей в бюджет государства. С единым счетом налогоплательщик теперь всегда будет понимать, либо он должен государству, либо он может распорядиться положительным остатком по своему усмотрению, - сообщается на сайте ФНС России.

ЕНС позволит не только сформировать единое сальдо расчётов и систематизировать результаты налоговых обязательств, но и перечислять средства по принципу единого налогового платежа универсальным платежным поручением.

Налоги платить теперь станет просто – всего один платеж в месяц, универсальные реквизиты для всех налогов, отсутствие ошибочных платежей, экономия времени и трудозатрат, подчёркивают в налоговой.

Также вводится единый срок сдачи налоговой отчетности - 25 число месяца и единый срок уплаты налогов - 28 число месяца.
налоги

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