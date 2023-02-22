22 февраля

21 февраля

Популярное

В Бурятии выберут лучших экспортёров

В Бурятии выберут лучших экспортёров
Экономика,  Фото:pixabay.com
Предпринимателей республики приглашают принять участие в конкурсе

Объявлен республиканский конкурс «Лучший экспортёр года Республики Бурятия». В нём могут принять участие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие экспорт товаров, услуг, результатов интеллектуальной деятельности.

Победители республиканского конкурса примут участие в окружном этапе конкурса в Дальневосточном федеральном округе. А лучшие в ДФО попадут во всероссийский финал по соисканию премии «Экспортёр года».

Конкурс проводится по следующим номинациям для субъектов крупного бизнеса: «Экспортёр года в сфере промышленности», «Экспортёр года в сфере машиностроения», «Экспортёр года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса», «Экспортёр года в сфере готового продовольствия» (высокие переделы), «Экспортёр года в сфере услуг», «Трейдер года», «Ответственный экспортёр (ESG)», «Лучшая женщина-экспортёр», «Новая география».

Конкурс проводится по следующим номинациям для субъектов МСП: «Экспортёр года в сфере промышленности», «Экспортёр года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса», «Экспортёр года в сфере готового продовольствия» (высокие переделы), «Экспортёр года в сфере услуг», «Трейдер года», «Лучшая женщина-экспортёр», «Лучший молодой предприниматель-экспортёр», «Прорыв года».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 апреля. Подать заявку можно в правительственную комиссию на электронную почту: [email protected] и путём заполнения анкеты в электронном виде на сайте конкурса. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики РБ.

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия конкурс экономика экспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия не попала в программу социальной газификации
Бурятия не попала в программу социальной газификации
Экономика, 19.02.2023
В неё не включили ещё семь российских регионов
Предприниматели Бурятии получат субсидию на создание пляжей
Предприниматели Бурятии получат субсидию на создание пляжей
Экономика, 17.02.2023
В рамках господдержки планируется благоустройство 5 пляжных зон
В Бурятии взялись за спасение молочной отрасли
В Бурятии взялись за спасение молочной отрасли
Экономика, 15.02.2023
За десять лет производство молока в республике сократилось вдвое
Иркутск примет VII Байкальский риск-форум
Иркутск примет VII Байкальский риск-форум
Экономика, 14.02.2023
Его планируют провести в октябре этого года
Бурятия направила на поддержку СВО почти 2 млрд рублей
Бурятия направила на поддержку СВО почти 2 млрд рублей
Экономика, 14.02.2023
Об этом рассказал зампред правительства республики Иван Альхеев
В столице Бурятии подорожали все съёмные квартиры
В столице Бурятии подорожали все съёмные квартиры
Экономика, 14.02.2023
За месяц в Улан-Удэ больше всего наценились «однушки»
Животноводам Бурятии предоставят субсидии
Животноводам Бурятии предоставят субсидии
Экономика, 13.02.2023
В республике было объявлено об отборе по четырём направлениям
Дом культуры в Бурятии отремонтируют за 108 млн
Дом культуры в Бурятии отремонтируют за 108 млн
Экономика, 13.02.2023
Внешний облик уникального здания обещают сохранить
В Монголию из Бурятии отправилась первая в этом году партия овса
В Монголию из Бурятии отправилась первая в этом году партия овса
Экономика, 13.02.2023
Вся продукция соответствует международным карантинным фитосанитарным требованиям
Пятая с конца: Бурятия вновь угодила в число аутсайдеров по качеству жизни
Пятая с конца: Бурятия вновь угодила в число аутсайдеров по качеству жизни
Экономика, 13.02.2023
Она оказалась в пятёрке худших российских регионов
В Бурятию прилетел первый в новом году чартерный рейс со 158 туристами
В Бурятию прилетел первый в новом году чартерный рейс со 158 туристами
Экономика, 12.02.2023
За неделю они познакомятся с главными достопримечательностями республики
Бензин в Бурятии оказался самым дешёвым на Дальнем Востоке
Бензин в Бурятии оказался самым дешёвым на Дальнем Востоке
Экономика, 10.02.2023
Литр автотоплива в республике обойдётся в среднем в 51 рубль 62 копейки 
Жители Бурятии стали втрое чаще покупать электрокары
Жители Бурятии стали втрое чаще покупать электрокары
Экономика, 10.02.2023
Их число в республике за два года заметно увеличилось

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^