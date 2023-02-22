Предпринимателей республики приглашают принять участие в конкурсе
Объявлен республиканский конкурс «Лучший экспортёр года Республики Бурятия». В нём могут принять участие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие экспорт товаров, услуг, результатов интеллектуальной деятельности.
Победители республиканского конкурса примут участие в окружном этапе конкурса в Дальневосточном федеральном округе. А лучшие в ДФО попадут во всероссийский финал по соисканию премии «Экспортёр года».
Конкурс проводится по следующим номинациям для субъектов крупного бизнеса: «Экспортёр года в сфере промышленности», «Экспортёр года в сфере машиностроения», «Экспортёр года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса», «Экспортёр года в сфере готового продовольствия» (высокие переделы), «Экспортёр года в сфере услуг», «Трейдер года», «Ответственный экспортёр (ESG)», «Лучшая женщина-экспортёр», «Новая география».
Конкурс проводится по следующим номинациям для субъектов МСП: «Экспортёр года в сфере промышленности», «Экспортёр года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса», «Экспортёр года в сфере готового продовольствия» (высокие переделы), «Экспортёр года в сфере услуг», «Трейдер года», «Лучшая женщина-экспортёр», «Лучший молодой предприниматель-экспортёр», «Прорыв года».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 апреля. Подать заявку можно в правительственную комиссию на электронную почту: [email protected] и путём заполнения анкеты в электронном виде на сайте конкурса. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики РБ.
Возрастное ограничение: 18+.
В Бурятии выберут лучших экспортёров
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