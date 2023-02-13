Внешний облик уникального здания обещают сохранить
Здание дома культуры «Шахтёр» в городе Гусиноозёрск капитально отремонтируют. Стоимость ремонта составит 108,3 млн рублей, сообщается в группе «Селенга-инфо. 24/7».
Строители отремонтируют кровлю, подвал, вентиляцию, канализацию, системы электричества и отопления. Здание станет доступно для маломобильных граждан, а площадь перед ним и задний двор благоустроят.
В местной группе «Весь Гусиноозёрск» горожане вовсю обсуждают тему ремонта. Одна из горожанок попросила сохранить памятник Владимиру Ленину, который находился на лестнице первого этажа. Председатель комитета по культуре администрации Селенгинского района Наталья Аюшеева в комментариях пояснила, что памятник будет сохранен, но уже не в здании дома культуры.
Другой местный житель заволновался, что дом культуры осовременят, избавив его от индивидуальности: «Замуруют профлистом и все. И стеклопакеты дешёвые поставят».
- Окна установят хорошие, не дешёвые, профлистом обшивать (замуровывать) ничего не будут. Здание сохранит первоначальный облик, - ответила ему Наталья Аюшеева.
К работам приступят уже в феврале, а завершить планируют до 1 ноября 2023 года.
Дом культуры в Бурятии отремонтируют за 108 млн
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Внешний облик уникального здания обещают сохранить
Вся продукция соответствует международным карантинным фитосанитарным требованиям
Она оказалась в пятёрке худших российских регионов
Экономика, 12.02.2023
За неделю они познакомятся с главными достопримечательностями республики
Литр автотоплива в республике обойдётся в среднем в 51 рубль 62 копейки
Их число в республике за два года заметно увеличилось
Их проиндексируют почти на 13%
Идёт работа над проектом туристического кластера «Иркутск – Тальцы»
Они вместе с ЕАО оказались самыми нищими регионами
За год они стали дороже на 28,8%
Также работники боятся агрессии со стороны руководства
Тариф на электроэнергию для предприятия пообещали снизить вдвое
За месяц цены на них выросли на 0,2%
Строительство поддержит минтранс РФ
Экономика, 07.02.2023
Проект позволит закрыть потребность республики в высококачественном мясе и создать новые рабочие места