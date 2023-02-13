Дом культуры в Бурятии отремонтируют за 108 млн

Внешний облик уникального здания обещают сохранить



Здание дома культуры «Шахтёр» в городе Гусиноозёрск капитально отремонтируют. Стоимость ремонта составит 108,3 млн рублей, сообщается в группе «Селенга-инфо. 24/7».



Строители отремонтируют кровлю, подвал, вентиляцию, канализацию, системы электричества и отопления. Здание станет доступно для маломобильных граждан, а площадь перед ним и задний двор благоустроят.



В местной группе «Весь Гусиноозёрск» горожане вовсю обсуждают тему ремонта. Одна из горожанок попросила сохранить памятник Владимиру Ленину, который находился на лестнице первого этажа. Председатель комитета по культуре администрации Селенгинского района Наталья Аюшеева в комментариях пояснила, что памятник будет сохранен, но уже не в здании дома культуры.



Другой местный житель заволновался, что дом культуры осовременят, избавив его от индивидуальности: «Замуруют профлистом и все. И стеклопакеты дешёвые поставят».



- Окна установят хорошие, не дешёвые, профлистом обшивать (замуровывать) ничего не будут. Здание сохранит первоначальный облик, - ответила ему Наталья Аюшеева.



К работам приступят уже в феврале, а завершить планируют до 1 ноября 2023 года.

