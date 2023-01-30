Доступ к чистой воде получат ещё 87 тысяч жителей Бурятии

На строительство сетей водоснабжения выделят 1,3 миллиарда рублей
В 2023 году в Бурятии в рамках федерального проекта «Чистая вода» более пяти тысяч жителей было обеспечено питьевой водой. А в этом году планируется освоить 1,3 миллиарда рублей на строительство ряда объектов водоснабжения в Улан-Удэ в районах республики. К концу года более 87 тысяч жителей Бурятии будут обеспечены качественной питьевой водой. Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра строительства и модернизации ЖКК республики Евгений Поляков.
- В Бурятии продолжается реализация федерального проекта «Чистая вода». По итогам 2022 года в Бурятии построено и реконструировано четыре объекта на общую сумму 286,8 млн рублей. Это строительство водовода в городе Кяхта, в селе Нур-Селение (Иволгинский район), в селе Турунтаево (Прибайкальский район). В селе Тарбагатай была реконструирована система водоснабжения. По итогам этих мероприятий более пяти тысяч жителей Бурятии обеспечены качественной питьевой водой, - сообщил Поляков.
Также в декабре прошлого года было начато строительство сетей водоснабжения в Северобайкальске и в юго-восточной части Кабанского района. Будут также реконструированы водоочистные сооружения в селе Тапхар (Иволгинский район).
По словам замминистра строительства, по итогам 2022 года сельское население республики чистой водой было обеспечено на 51 процент, городское население – более чем на 75 процентов.
Говоря о планах на будущее проекта «Чистая вода», Евгений Поляков подчеркнул, что «к 2025 году мы должны обеспечить чистой водой 99 процентов городского населения и 97,2 процента по районам республики».
На проект «Чистая вода» в 2023 году заложена значительная сумма федеральных денег.
- В 2023 году по данному федеральному проекту мы должны освоить 1 миллиард 297 миллионов рублей. И по итогам всех мероприятий более 87 тысяч жителей республики будут обеспечены качественной питьевой водой, - подчеркнул Евгений Поляков.
В 2023 году продолжится строительство и реконструкция шести объектов водоснабжения в Улан-Удэ на сумму 543 млн 367 тысяч рублей в районе юго-запада города, Верхней Берёзовки и Левого берега.
Кроме того, начнётся строительство шести новых объектов на сумму 753 млн рублей. Это сеть водоснабжения жилых домов в Улан-Удэ по улицам Челюскина, Левитана, Самбуева, Чертенкова в Улан-Удэ, водозаборное сооружение в селе Горячинск (Прибайкальский район), водозаборное сооружение и строительство сетей в селе Гусиное озеро (Селенгинский район), реконструкция сетей холодного водоснабжения в селе Холтосон Закаменского района и бурение разведочных скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения в улусе Хара-Усун Баргузинского района.
- Присоединение частных жилых домов к сетям водоснабжения производится по тарифу ресурсоснабжающей организации, через техническое присоединение по заявке от жителей, - отметил Евгений Поляков.
Доступ к чистой воде получат ещё 87 тысяч жителей Бурятии
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