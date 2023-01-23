Жители Бурятии массово понесли вещи в ломбарды

В республике резко вырос объём выданных ломбардами займов



С января по сентябрь 2022 года ломбарды, зарегистрированные в Бурятии, выдали 50 тысяч займов на общую сумму 405 млн рублей. Большинство договоров оформлено под залог ювелирных изделий или гаджетов. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество и объём таких займов выросли более чем наполовину, сообщили в Национальном банке Бурятии.



- В основном в бурятских ломбардах заёмщики оформляют небольшие суммы под залог бытовой техники, персональной электроники, ювелирных украшений. Средний размер одного такого займа — 8 тысяч рублей. Лишь один зарегистрированный в республике ломбард выдавал займы под залог автотранспорта. А во всем Дальневосточном федеральном округе работают всего 12 таких ломбардов, — пояснил заместитель управляющего региональным подразделением Банка России Борис Цыденов.



Легальный автоломбард обязан забрать залоговый автомобиль на хранение. Выдавать займы только под залог ПТС и отдавать машину в распоряжение хозяину незаконно. Такая практика — один из признаков нелегальных компаний. Связываться с ними опасно. Нелегалы устанавливают завышенные процентные ставки, а вместо договора займа обычно оформляют договор купли-продажи с правом обратного выкупа. Значит, могут продать автомобиль в любой момент, так как юридически залогом он не является. В прошлом году Банк России выявил в Бурятии одну компанию, которая работала под вывеской автоломбарда. Компания включена в предупредительный список Банка России.



Перед тем как закладывать в ломбард автомобиль или любую другую ценную вещь, нужно проверить, состоит ли он в государственном реестре ломбардов на сайте Банка России. Важно, чтобы компания имела статус «действующий».

