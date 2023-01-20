В Бурятии подорожали макароны, школьные тетради и путешествия в Египет

Специалисты рассказали, как за год изменились цены в республике









За год – с декабря 2021 по декабрь 2022-го – потребительские цены в Бурятии составил в целом выросли на 12,6%, в том числе на 10,7% – на продовольственные, на 15,1% – на непродовольственные товары и на 11,2 % – на услуги. Об этом сообщили в Бурятстате.Из продуктов больше всего подорожали сахар-песок (на 28,7%), мороженое (на 28%), чай и кофе (на 25,8%), соль и специи (на 23,4%), маргарин (на 23,3%), макаронные (на 23 %) и кондитерские изделия (на 20,8%), а также крупы и бобовые (на 20,2%).- Произошло повышение цен на молотый и натуральный кофе в зёрнах (на 44,2%), чёрный байховый чай (на 33,9%), поваренную пищевую соль (на 34,8%) и сухие супы в пакетах (на 25,4%), – уточнили в Бурятстате. – В группе «крупы и бобовые» подорожали шлифованный рис (на 33%), овсянка и перловка (на 17,1%), из кондитерских изделий – карамель (на 30,6%), зефир и пастила (на 30,5 %), из макаронных – из пшеничной муки высшего сорта (на 21,4%) и вермишель (на 27,5%).А вот овощи стали доступнее. Меньше на 58,7% в 2022-ом жители республики платили за белокочанную капусту, на 40,8% – за картофель, на 32,2% – за чеснок, на 25% – за морковь, на 21,5% – за свёклу, на 16% – за репчатый лук, на 8,7% – за свежие помидоры и на 6,2% – за яблоки. Кроме того, наши земляки стали экономить на куриных яйцах (2,3 %) и свинине (0,6 %).В списке подорожавших товаров – школьные тетради и хозяйственное мыло (в 1,6 раза), туалетное мыло и крем для рук (в полтора раза), зубная паста, дезодорант, краска для волос, пена для бритья, шампунь, зарубежные легковушки (в 1,4 раза), напольные электропылесосы (на 28,2%), электроутюг с терморегулятором и пароувлажнителем (на 24,6%).Зато снижение цен наблюдалось на газовое моторное топливо (на 23,1%) и некоторые строительные материалы – плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные (на 25,8%), доску обрезную (на 20,6%) и металлочерепицу (на 8,3%).В сфере услуг увеличилась стоимость турпоездок в Турцию (в 2,8 раза) и в Египет (в 2,2 раза), а также отдельные страны Южной Азии (в полтора раза). Платить в ушедшем году пришлось больше и за аренду индивидуального банковского сейфа (в 1,9 раза) и ксерокопирование документов (в 1,6).Обучение в негосударственных вузах стало дешевле н 18,2%. Кроме того, снизилась стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков на год (на 9,2 %) и легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) (на 9 %). Меньше на 6,4% стали просить и за подписку на онлайн-видеосервисы.