Частный сектор в Чите застроят современными жилкомплексами

Это планируется сделать по программе комплексного развития территорий



Программу комплексного развития территорий (КРТ) будут применять в Чите для расселения частного сектора, а также ветхого и аварийного жилья в городской черте. В дальнейшем эти участки будут застроены жилкомплексами с социальными объектами, сообщается на сайте правительства Забайкальского края.



- В Забайкалье принято постановление краевого правительства о реализации программы. Сначала будут определены кварталы со старой застройкой, который войдут в программу, – рассказал генеральный директора АО «Корпорация развития Забайкальского края Антон Тутов. - После этого у государства или потенциального застройщика появится возможность выкупать объекты недвижимости у любого количества собственников на этой земле по рыночной стоимости, а затем приступать к комплексной застройке, то есть не только многоквартирными жилыми домами, но и детскими садами, школами, поликлиниками и общественными территориями.



По его словам, правительство Забайкалья проанализировало потенциал программы и пришло к выводу, что площадь перспективной территории в Чите по программе может составить 85 гектаров, что даст городу порядка 740 тысяч квадратных метров нового жилья.



До этого в Чите уже начали вовлекать в оборот под комплексную жилую застройку земельные участки Минобороны РФ на улицах Нерчинско-Заводской и Бабушкина.

