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В Бурятии отремонтируют ещё один участок дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита

В Бурятии отремонтируют ещё один участок дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Это одна из самых загруженных дорог на северо-востоке республики

В Бурятии отремонтируют ещё один участок региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Участок с 200 по 234 км проходит через Хоринский и Еравнинский районы, вблизи отворота к селу Амгаланта до села Поперечное.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на объекте отремонтируют не только дорогу, но и два моста через реки Маракта и Эгита. Ремонт начнется в 2023 году и пройдет в два этапа, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.

Региональная дорога Улан-Удэ – Романовка – Чита общей протяжённостью 554 км связывает Заиграевский, Хоринский и Еравнинский районы. Это одна из самых загруженных дорог на северо-востоке республики. Также трасса проходит вблизи достопримечательности Еравнинского района – сада камней на реке Маракта. Поэтический сад представляет из себя 10 белокаменных глыб, на которых высечены стихи поэтов из Еравны, в том числе Намжила Нимбуева. В саду проходят поэтические встречи, конкурсы чтецов, и другие культурные мероприятия.

- Дорога важная и нужная, но, к сожалению, с советских времён на ней проводился только ямочный ремонт. Ситуация изменилась в последние годы благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В прошлом году были отремонтированы участки дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита 90-93 км, 351-354 км. Стартовал ремонт участков 16 - 26 км, 26-58 км, 357-387 км. В 2021 году был отремонтирован участок с 264 по 294 км, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Протяжённость нового участка составляет 34 км. Планируется, что 17 км дороги отремонтируют на первом этапе и 17,4 км – на втором. На дороге уложат новый асфальт, установят барьерное ограждение, знаки, нанесут разметку, отремонтируют два моста.

Кроме того, проектом предусмотрено восстановление восьми автобусных остановок. Их обустроят тротуарами, перильным ограждением и пешеходными переходами. Пешеходные переходы обустроят пандусами и тактильными плитами для маломобильных граждан. Для безопасности на пешеходных переходах и автобусных остановках установят автономное освещение.

Всего в этом году в Бурятии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать более 100 км региональных и местных дорог.

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