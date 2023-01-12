Комнаты в Улан-Удэ за год подорожали на 40%

Такое жильё в столице Бурятии обойдётся почти в миллион рублей







В Санкт-Петербурге подорожание было минимальным – плюс 0,1%. В Московской и Ленинградской областях – средним: +13,9% и +10,8% соответственно.



- Существенного роста спроса на комнаты не предвидится ни в ближней, ни в дальней перспективе. Покупатели всё больше ценят комфорт и независимость, поэтому ориентированы в основном на приобретение полноценной квартиры, – отмечает генеральный директор портала Павел Луценко. – С другой стороны, до нуля он также не упадёт – всё-таки комната в пять раз дешевле отдельного жилья.



Что касается динамики цен на объекты такого формата, то в целом она повторяет динамику на «вторичке». В прошлом году средняя стоимость квартир в старых домах увеличилась на 11,2%.



- Мы ожидаем роста цен на комнаты в рамках инфляции или чуть ниже, а при самом неблагоприятном развитии событий в экономике страны – их снижения, – добавил Луценко.



Специалисты федерального портала «Мир квартир» рассказали, как в ушедшем 2022 году изменились цены на комнаты. Эксперты изучили стоимость такого жилья в 70 крупнейших городах страны и выяснили, что в среднем по России оно подорожало на 13% – до 1 миллиона 100 тысяч рублей.В столице Бурятии свой угол обойдётся примерно в 974 тысячи – прирост за год составил 40,1%. В соседних Иркутске и Чите расценки выше – 1 миллион 227 тысяч (+16,3%) и 1 миллион 686 тысяч (+41,9%) соответственно.Самые дорогие комнаты продаются в Москве (в среднем 4 миллиона 93 тысячи рублей) и Сочи (3 миллиона 194 тысячи). Самые дешёвые – в Нижнем Тагиле (464 тысяч) и Ульяновске (478 тысяч).В Улан-Удэ и забайкальской столице цены на жилые помещения подскочили больше всего. Также в списке – Ставрополь (на 40,8%), Казань (37,3%), Барнаул (36,2%), Мурманск (31,5%), Якутск (30,9%), Владимир (29,8%), Нижний Новгород (29,4%) и Омск (28,5%).