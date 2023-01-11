В Бурятии лыжный энтузиаст построил «на гектарах» турбазу

В Иволгинском районе второй год работает лыжная трасса и гостевой дом
Житель Иволгинского района Бурятии Дмитрий Черняев открыл на «дальневосточном гектаре» вблизи села Калёново спортивно-туристическую базу. Гостевой дом «Лесной дворик» работает круглый год. О своём проекте предприниматель рассказал корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
- Идея построить спортивную базу у меня появилась давно, - рассказывает Дмитрий Черняев. – С детства я увлекаюсь лыжным спортом, участвую в соревнованиях по спортивному ориентированию, принимаю участие в лыжных гонках. Поэтому понимал необходимость популяризации активного образа жизни, развития в нашем районе инфраструктуры для занятий спортом и семейного отдыха, видел в этом востребованную нишу. Реализовать планы помогла программа «Дальневосточный гектар».
Свой земельный участок Дмитрий Черняев получил в феврале 2020 года. Границы территории выбрал на интерактивной карте портала НаДальнийВосток.рф и там же оформил все необходимые документы. К реализации проекта приступил сразу после получения земли: на местности была проложена лыжная трасса длиной 2,5 км, началось строительство гостевого дома. В январе 2021 года «Лесной дворик» принял первых гостей.
- Сегодня база становится всё более известной в Бурятии среди любителей зимних видов спорта и активного образа жизни, - говорит Дмитрий Черняев. - Мы занимаемся организацией лыжных соревнований, состязаний по спортивному ориентированию, других сезонных спортивных мероприятий, в которых принимают участие десятки команд, в том числе образовательных учреждений Иволгинского и прилегающих к нему районов. Активно поддерживаем детский спорт. Принимаем гостей на туры выходного дня, предоставляем напрокат спортивный инвентарь – одних только лыж на базе 58 пар. Занимаемся благоустройством территории, лежащей за пределами нашего гектара – например, обустраиваем подходы к целебным источникам, которые расположены неподалёку, прокладываем туристические тропы. Известный на всю страну Иволгинский дацан находится от нас всего за несколько километров. Поэтому на базе всегда много туристов, паломников – в том числе тех, кому в пик сезона не хватило места в гостиницах. Они с удовольствием останавливаются в «Лесном дворике» - база отапливается и оснащена всем необходимым.
В планах Дмитрия Черняева – расширение проекта «на гектаре», а в дальнейшем – оформление земли в собственность. В новом сезоне на территории «Лесного дворика» будет построен 15-метровый бассейн на 3 плавательных дорожки. Также Дмитрий Черняев планирует разработать на прилегающей к своему участку территории туристический маршрут по местам, связанным с жизнью известного земляка, мецената, купца I гильдии Петра Фролова. Таким образом, спортивно-туристический проект будет дополнен образовательной составляющей, а «Лесной дворик» станет базой для старта не только лыжных, но и краеведческих маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В Бурятии лыжный энтузиаст построил «на гектарах» турбазу
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