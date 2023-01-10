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Забайкальские семейные фермы получат 94 миллиона рублей

Забайкальские семейные фермы получат 94 миллиона рублей
Экономика,  Фото:pixabay.com
Средства гранта пойдут на развитие ферм

Семейным фермам Забайкалья в 2023 году предоставят средства грантовой поддержки на сумму свыше 94 миллионов рублей. Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев.

- Победителям конкурсного отбора на предоставление грантов на развитие семейных ферм Забайкалья в этом году выделят средства господдержки в размере 94,1 миллиона рублей. Объявление о проведении конкурса запланировано в феврале, - рассказал руководитель краевого ведомства.

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкалья, предоставление средств государственной поддержки фермерским хозяйствам является одним из основных направлений развития сельскохозяйственного производства.

Средства гранта на развитие семейных ферм могут быть направлены на приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или модернизацию производственных объектов, на приобретение оборудования, техники и специализированного транспорта, автономных источников электро- и газоснабжения. Кроме того, на эти средства фермеры смогут приобрести сельскохозяйственных животных.
Забайкальский край сельское хозяйство семейные фермы

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