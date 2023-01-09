Бурятия продолжит помогать подшефному району ДНР в новом году

Там хотят восстановить ещё около сотни объектов







- Администрация разработала и согласовала с шефом-регионом перечень мероприятий по восстановлению социально-значимых объектов и объектов обеспечения жизнедеятельности на территории Старобешевского района в рамках реализации специального инфраструктурного проекта в 2023 году, – пишут местные СМИ.



Всего в плане их 97. Большую часть средств – свыше 900 миллионов – направят на общестроительные работы на 48 объектах. В их числе – водопроводы, канализационные и электрические сети, дороги, больницы, школы, детские сады, объекты культуры и спорта, административное здание и многоквартирный дом.







В декабре наша республика помогла Старобешевскому району украсить новогодние деревья. Автономная некоммерческая организация (АНО) «Содействие» закупила и отправила в ДНР гирлянды и большие ёлочные шары четырёх разных цветов – белого, синего, красного и жёлтого, которые символизируют бурятский флаг и российский триколор. Их повесили на главных ёлках в посёлках Комсомольское, Старобешево и Новый свет. Деревья установили на центральных площадях населённых пунктов.



Подарок к празднику местным жителям решили сделать члены рабочей группы от Бурятии, которые в тот момент находились в Донецкой народной республике. А до этого власти РБ помогли привести в порядок дороги, придомовые территории, четыре школы и пять детских садиков в новом российском регионе. К середине ноября там отремонтировали 24 объекта. Кроме того, республика восстанавливает в ДНР дома, пострадавшие от обстрелов.







В 2023 году на восстановление Старобешевского района Донецкой народной республики (ДНР), над которым летом взяла шефство Бурятии, выделят ещё порядка 945 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации. Соответствующее соглашение о сотрудничестве власти района подписали ранее с правительством Бурятии.