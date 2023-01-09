Больше половины жителей ДФО хотят освоить новую профессию

При этом треть жителей Дальнего Востока хотели бы зарабатывать в новой профессии от 50 тысяч



Служба исследований hh.ru провела опрос среди более 1,5 тысяч российских соискателей. Выяснилось, что 58% жителей регионов Дальнего Востока в наступившем году хотели бы получить новую профессию.



Жители ДФО, наметившие для себя изменения карьеры в 2023 году, хотят в большинстве своём (58% или больше половины опрошенных) освоить как минимум одну новую профессию. Чаще всего такие планы на новый год строят представители сферы экономики и бухгалтерии (65% опрошенных в данной области), эйчары и кадровые работники, а также ИТ-специалисты (по 62% в каждой профессиональной сфере).



Каждый пятый дальневосточник (22%) планирует изучить сразу две новые профессии. Амбициозные планы как правило строят представители сферы административного персонала (28%), а также студенты (26%). Более двух профессий в 2023 году готовы освоить всего 3% жителей ДФО. Чаще всего о подобном намерении сообщали маркетологи, работники транспортной и производственной сферы. Примечательно, что мужчины на 4% чаще, чем женщины в этом году хотят освоить одну новую специальность, в то время как женщины на 6% чаще мужчин планирую изучать как минимум 2 новые профессии.



При этом треть жителей Дальнего Востока (29%) хотели бы зарабатывать в новой профессии от 50 000 до 100 000 рублей, чаще всего это были представители сферы административного персонала (42%) и HR-специалисты (38%). Ещё 25% трудящихся готовы получать от 100 000 до 150 000 рублей (в большей мере это работники транспортно-логистической сферы – 45% и профсферы «Производство» - 40%). 14% мечтает о зарплате от 150 000 до 200 000 рублей (об этом заявил каждый пятый респондент сферы «Производство» (20%) и «Продажи» (19%). 8% - от 200 000 рублей (по 15% маркетинг и ИТ), 5% - от 300 000 рублей. Одни из самых высоких зарплатных запросов в 2023 году планируют выставлять работники финансовой сферы и бухгалтерии – 10% или каждый десятый опрошенный из этой профсферы указал, что хочет зарабатывать более 300 000 рублей в месяц. Для сравнения: в сфере производства таких желающих набралось лишь 2%.



- Анализ ответов респондентов может свидетельствовать о том, что люди планируют много качественных карьерных изменений в 2023 году, начиная от освоения и перехода в новую профессию, сферу или отрасль и заканчивая серьёзным повышением зарплатных запросов. Для работодателей это может обернуться испытанием, когда их сотрудники, которые могли трудиться на одном месте много лет, вдруг решают что-то изменить в своей карьере. В связи с этим можно предположить, что компании будут всё больше уделять внимание программам удержания и развития работников (чтобы не терять старых сотрудников), укреплять программы онбординга для новичков и вполне вероятно, расширять соцпакеты, бонусы или премиальные части зарплат трудящихся. Хорошим моментом для разговора о повышении зарплат для работника может быть начало года, когда старые проекты завершены, новые только планируются и можно подчеркнуть свои достижения, а также описать идеи на будущее. Как правило, строить аргументацию о повышении зарплаты лучше отталкиваясь от таких тезисов: «Я перевыполнил план на ... процентов», «Я знаю, как сделать, чтобы всё работало ещё лучше», «Моя зарплата ниже рыночной», «Я готов взять на себя больше ответственности», «У меня стало больше обязанностей», - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru, Дальний Восток Елизавета Илюшина.

