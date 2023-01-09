09 января

08 января

Популярное

Больше половины жителей ДФО хотят освоить новую профессию

Больше половины жителей ДФО хотят освоить новую профессию
Экономика,  Фото:pixabay.com
При этом треть жителей Дальнего Востока хотели бы зарабатывать в новой профессии от 50 тысяч

Служба исследований hh.ru провела опрос среди более 1,5 тысяч российских соискателей. Выяснилось, что 58% жителей регионов Дальнего Востока в наступившем году хотели бы получить новую профессию.

Жители ДФО, наметившие для себя изменения карьеры в 2023 году, хотят в большинстве своём (58% или больше половины опрошенных) освоить как минимум одну новую профессию. Чаще всего такие планы на новый год строят представители сферы экономики и бухгалтерии (65% опрошенных в данной области), эйчары и кадровые работники, а также ИТ-специалисты (по 62% в каждой профессиональной сфере).

Каждый пятый дальневосточник (22%) планирует изучить сразу две новые профессии. Амбициозные планы как правило строят представители сферы административного персонала (28%), а также студенты (26%). Более двух профессий в 2023 году готовы освоить всего 3% жителей ДФО. Чаще всего о подобном намерении сообщали маркетологи, работники транспортной и производственной сферы. Примечательно, что мужчины на 4% чаще, чем женщины в этом году хотят освоить одну новую специальность, в то время как женщины на 6% чаще мужчин планирую изучать как минимум 2 новые профессии.

При этом треть жителей Дальнего Востока (29%) хотели бы зарабатывать в новой профессии от 50 000 до 100 000 рублей, чаще всего это были представители сферы административного персонала (42%) и HR-специалисты (38%). Ещё 25% трудящихся готовы получать от 100 000 до 150 000 рублей (в большей мере это работники транспортно-логистической сферы – 45% и профсферы «Производство» - 40%). 14% мечтает о зарплате от 150 000 до 200 000 рублей (об этом заявил каждый пятый респондент сферы «Производство» (20%) и «Продажи» (19%). 8% - от 200 000 рублей (по 15% маркетинг и ИТ), 5% - от 300 000 рублей. Одни из самых высоких зарплатных запросов в 2023 году планируют выставлять работники финансовой сферы и бухгалтерии – 10% или каждый десятый опрошенный из этой профсферы указал, что хочет зарабатывать более 300 000 рублей в месяц. Для сравнения: в сфере производства таких желающих набралось лишь 2%.

- Анализ ответов респондентов может свидетельствовать о том, что люди планируют много качественных карьерных изменений в 2023 году, начиная от освоения и перехода в новую профессию, сферу или отрасль и заканчивая серьёзным повышением зарплатных запросов. Для работодателей это может обернуться испытанием, когда их сотрудники, которые могли трудиться на одном месте много лет, вдруг решают что-то изменить в своей карьере. В связи с этим можно предположить, что компании будут всё больше уделять внимание программам удержания и развития работников (чтобы не терять старых сотрудников), укреплять программы онбординга для новичков и вполне вероятно, расширять соцпакеты, бонусы или премиальные части зарплат трудящихся. Хорошим моментом для разговора о повышении зарплат для работника может быть начало года, когда старые проекты завершены, новые только планируются и можно подчеркнуть свои достижения, а также описать идеи на будущее. Как правило, строить аргументацию о повышении зарплаты лучше отталкиваясь от таких тезисов: «Я перевыполнил план на ... процентов», «Я знаю, как сделать, чтобы всё работало ещё лучше», «Моя зарплата ниже рыночной», «Я готов взять на себя больше ответственности», «У меня стало больше обязанностей», - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru, Дальний Восток Елизавета Илюшина. 
работа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Больше половины жителей ДФО хотят освоить новую профессию
Больше половины жителей ДФО хотят освоить новую профессию
Экономика, 09.01.2023
При этом треть жителей Дальнего Востока хотели бы зарабатывать в новой профессии от 50 тысяч
Иркутск вошёл в топ-10 рейтинга по социально-экономическому развитию
Иркутск вошёл в топ-10 рейтинга по социально-экономическому развитию
Экономика, 31.12.2022
Областной центр повысил свою позицию в общем рейтинге
В Чите построят жилые комплексы на полмиллиарда рублей
В Чите построят жилые комплексы на полмиллиарда рублей
Экономика, 29.12.2022
Их оснастят социальными объектами и транспортной инфраструктурой
В ТОР «Забайкалье» построят горно-металлургический комбинат
В ТОР «Забайкалье» построят горно-металлургический комбинат
Экономика, 29.12.2022
Новый резидент вложит в проект более 70 млрд рублей
В Бурятии за год подорожали «Оливье» и «Селёдка под шубой»
В Бурятии за год подорожали «Оливье» и «Селёдка под шубой»
Экономика, 29.12.2022
Цены на ингредиенты для этих салатов подскочили более на 6%
В Бурятии частный сектор будут переводить на электроотопление поэтапно
В Бурятии частный сектор будут переводить на электроотопление поэтапно
Экономика, 29.12.2022
Поддержку окажет министерство энергетики России
В Бурятии на Байкале планируют построить отель с яхт-клубом
В Бурятии на Байкале планируют построить отель с яхт-клубом
Экономика, 29.12.2022
Экспертный совет одобрил бизнес-план отеля на Байкале стоимостью почти 1,5 млрд
В столице Бурятии за год ощутимо подорожали съёмные квартиры
В столице Бурятии за год ощутимо подорожали съёмные квартиры
Экономика, 29.12.2022
Больше всего в Улан-Удэ «подскочили» цены на двушки
Промышленный вылов омуля в Бурятии возобновится через два года
Промышленный вылов омуля в Бурятии возобновится через два года
Экономика, 28.12.2022
А уже в 2023-м в республике разрешат любительскую рыбалку
Бурятстат: Средняя зарплата в Бурятии возросла до 50 762 рублей
Бурятстат: Средняя зарплата в Бурятии возросла до 50 762 рублей
Экономика, 28.12.2022
За месяц, по данным органа статистики, она увеличилась ещё на 250
В Бурятии за год появился 2551 новый дом
В Бурятии за год появился 2551 новый дом
Экономика, 28.12.2022
Активнее всего застраиваются Улан-Удэ и пригородные районы
В Забайкальске обновили железнодорожную станцию
В Забайкальске обновили железнодорожную станцию
Экономика, 27.12.2022
Была увеличена ёмкость станции по китайской колее
В Иркутской области построят инфраструктуру для производства сжиженного газа
В Иркутской области построят инфраструктуру для производства сжиженного газа
Экономика, 27.12.2022
Работы запланированы на территории Ковыктинского месторождения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^