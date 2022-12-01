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В Улан-Удэ водителям городских автобусов вновь повысят зарплату

В Улан-Удэ водителям городских автобусов вновь повысят зарплату
Экономика, 
Финансирование предусмотрели в бюджете Бурятии

Порядка 200 млн рублей выделят из бюджета Бурятии для увеличения заработной платы работникам улан-удэнского МУП «Городские маршруты»

Соответствующее постановление минтранс Бурятии подготовил и направил в правительство. Так, в 2022 году на повышение зарплаты работникам МУП «Городские маршруты» предусмотрено 43 млн рублей, на 2023 год – 154 млн рублей, сообщили в пресс-службе минтранса.

Повышение зарплат связано с нехваткой водителей и других специалистов.

Средства также пойдут на запчасти и ГСМ по причине расширения автопарка. В 2022 году автопарк «Городских маршрутов» пополнится 124 автобусами большой и средней вместимости, а в 2023-м придут ещё 14.

Как сообщал «Байкал-Daily», о проблеме острой нехватки водителей заявлялось уже не раз. В итоге новые автобусы есть, а водить их некому. «Водителей сейчас сложно набрать, они уезжают все на вахты», -прокомментировал на одном из последних совещаний председатель комитета по транспорту администрации Улан-Удэ Юрий Ткачёв.

Не помогло и недавнее повышение зарплаты.

- С 1 сентября 2022 года мы проиндексировали на 21 процентов заработную плату водителям, и на 15 процентов – кондукторам и ремонтной службе. Сейчас водители получают зарплату 46 тысяч, на руки - 40 тысяч рублей, слесари - 28 тысяч, кондукторы - 25 тысяч на руки. Повышение зарплаты, к сожалению, не дало ожидаемого эффекта, - отмечал недавно представитель МУП «Городские маршруты» Александр Надточин.

На сколько конкретно повысится зарплата водителей в 2023 году, пока точно неизвестно.


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