17 ноября

16 ноября

Популярное

В Улан-Удэ водителей на новые автобусы не удаётся заманить зарплатой в 40 тысяч

В Улан-Удэ водителей на новые автобусы не удаётся заманить зарплатой в 40 тысяч
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Потребность в штате водителей на сегодня составляет свыше 200 человек

В Улан-Удэ по-прежнему сохраняется острый вопрос с кадрами для новых автобусов. Об этом рассказал на заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета депутатов и.о. директора МУП «Городские маршруты» Александр Надточин.

- С 1 сентября 2022 года мы проиндексировали на 21 процентов заработную плату водителям, и на 15 процентов – кондукторам и ремонтной службе. Сейчас водители получают зарплату 46 тысяч, на руки - 40 тысяч рублей, слесари - 28 тысяч, кондукторы - 25 тысяч на руки. Повышение зарплаты, к сожалению, не дало ожидаемого эффекта, - отметил он.

На сегодня по штатному расписанию необходимо 352 водителя, 190 кондукторов, 55 слесарей. На предприятии уже работает 134 водителя, 59 кондукторов и 7 слесарей, отметил Александр Надточин. Нужно набрать ещё 218 водителей.

В связи с тем, что часть новых автобусов уже выпущена на маршруты, значительно возросла нагрузка на уже действующий штат сотрудников. Это и по ремонту автобусов, и по выполнению обязанностей водителей и кондукторов. Многие сотрудники вынуждены работать сверхурочно.

К началу следующего года в январе планируется выпускать на маршруты по 150 единиц транспорта ежедневно. Но это всё это станет возможным только при условии набора новых водителей.

В связи с введением новых автобусов в 2023 году планируется увеличение пассажиропотока с 4,6 млн (2022 год) до 18 млн пассажиров, добавил Александр Надточин.

Как сообщал «Байкал-Daily», в городской парк общественного транспорта поступило 65 автобусов из запланированных 138.

водители заработная плата

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ водителей на новые автобусы не удаётся заманить зарплатой в 40 тысяч
В Улан-Удэ водителей на новые автобусы не удаётся заманить зарплатой в 40 тысяч
Экономика, 17.11.2022
Потребность в штате водителей на сегодня составляет свыше 200 человек
В ТОР «Забайкалье» займутся производством литиевого концентрата
В ТОР «Забайкалье» займутся производством литиевого концентрата
Экономика, 16.11.2022
Основным потребителем станет завод в Красноярском крае
Улан-Удэ закупит «Богатырей»
Улан-Удэ закупит «Богатырей»
Экономика, 16.11.2022
На обновление трамвайного парка планируют получить более 780 млн
На Байкале в Бурятии построят 34 дуплекса и 37 коттеджей
На Байкале в Бурятии построят 34 дуплекса и 37 коттеджей
Экономика, 15.11.2022
В республике появится пятизвёздочный оздоровительный комплекс
В столице Бурятии стремительно дорожают квартиры в новостройках
В столице Бурятии стремительно дорожают квартиры в новостройках
Экономика, 15.11.2022
Стоимость «квадрата» на «первичке» уже превысила сто тысяч рублей
Жители Бурятии тратят на ипотеку больше половины своей зарплаты
Жители Бурятии тратят на ипотеку больше половины своей зарплаты
Экономика, 15.11.2022
Средний размер жилищного кредита в республике перевалил за три миллиона
Столица Бурятии угодила в число городов с самым дешёвым жильём в ДФО
Столица Бурятии угодила в число городов с самым дешёвым жильём в ДФО
Экономика, 14.11.2022
Один «квадрат» в новостройке обойдётся улан-удэнцам среднем в 60 тысяч рублей
В Бурятии назвали лучшие районы
В Бурятии назвали лучшие районы
Экономика, 11.11.2022
Победители получили денежные призы
В Улан-Удэ стоимость проезда хотят повысить сразу на 5 рублей
В Улан-Удэ стоимость проезда хотят повысить сразу на 5 рублей
Экономика, 11.11.2022
Подорожает проезд и в автобусах, и в трамваях
24 объекта отремонтировала Бурятия в подшефном районе ДНР
24 объекта отремонтировала Бурятия в подшефном районе ДНР
Экономика, 11.11.2022
Всего до конца планируется отремонтировать 51 социально значимый объект
Промышленный вылов байкальского омуля хотят разрешить в 2025 году
Промышленный вылов байкальского омуля хотят разрешить в 2025 году
Экономика, 11.11.2022
Сроки назвал руководитель Росрыболовства
Больше 40% бюджета Улан-Удэ пойдёт на «социалку»
Больше 40% бюджета Улан-Удэ пойдёт на «социалку»
Экономика, 10.11.2022
Вопрос распределения средств обсудили на заседании профильного комитета горсовета
Авиарейс Чита – Улан-Удэ получил субсидирование
Авиарейс Чита – Улан-Удэ получил субсидирование
Экономика, 09.11.2022
Об этом сообщила министр финансов региона
В Улан-Удэ реконструкцию дамбы завершат на год раньше
В Улан-Удэ реконструкцию дамбы завершат на год раньше
Экономика, 09.11.2022
Строительная готовность объекта составляет 85%

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^