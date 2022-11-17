Потребность в штате водителей на сегодня составляет свыше 200 человек
В Улан-Удэ по-прежнему сохраняется острый вопрос с кадрами для новых автобусов. Об этом рассказал на заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета депутатов и.о. директора МУП «Городские маршруты» Александр Надточин.
- С 1 сентября 2022 года мы проиндексировали на 21 процентов заработную плату водителям, и на 15 процентов – кондукторам и ремонтной службе. Сейчас водители получают зарплату 46 тысяч, на руки - 40 тысяч рублей, слесари - 28 тысяч, кондукторы - 25 тысяч на руки. Повышение зарплаты, к сожалению, не дало ожидаемого эффекта, - отметил он.
На сегодня по штатному расписанию необходимо 352 водителя, 190 кондукторов, 55 слесарей. На предприятии уже работает 134 водителя, 59 кондукторов и 7 слесарей, отметил Александр Надточин. Нужно набрать ещё 218 водителей.
В связи с тем, что часть новых автобусов уже выпущена на маршруты, значительно возросла нагрузка на уже действующий штат сотрудников. Это и по ремонту автобусов, и по выполнению обязанностей водителей и кондукторов. Многие сотрудники вынуждены работать сверхурочно.
К началу следующего года в январе планируется выпускать на маршруты по 150 единиц транспорта ежедневно. Но это всё это станет возможным только при условии набора новых водителей.
В связи с введением новых автобусов в 2023 году планируется увеличение пассажиропотока с 4,6 млн (2022 год) до 18 млн пассажиров, добавил Александр Надточин.
Как сообщал «Байкал-Daily», в городской парк общественного транспорта поступило 65 автобусов из запланированных 138.
В Улан-Удэ водителей на новые автобусы не удаётся заманить зарплатой в 40 тысяч
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