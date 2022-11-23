В Бурятии насчитали более 290 тысяч легковушек

За 20 лет автомобилей в республике стало больше в три с лишним раза
По данным на 1 января 2022 года, в Бурятии насчитывалось 369 тысяч 400 автомобильных транспортных средств – 14 900 автобусов, 60 200 грузовиков и 294 300 легковых автомобилей. Их обслуживают 217 автозаправочных станций, сообщили в пресс-службе Бурятстата.
52 года назад, в 1970-м, в республике было зарегистрировано всего 5466 машин, и лишь 3336 (61 %) из них находились в собственности граждан. А за последние два десятилетия легковушек стало больше практически в три с половиной раза. Если в 2000 году на 1000 человек приходилось 78 авто, в 2021-м – уже 270.
В целом по России, по данным на начало этого года, своя машина имелась у каждого третьего. Самыми «обеспеченными» были жители Камчатки (528 автомобилей на 1000 человек) и Приморья (472 на 1000). Меньше всего легковых автомобилей насчитывалось на Чукотке (111 на 1000).
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