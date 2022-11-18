Россельхознадзор проверил все партии
С начала 2022 года управление Россельхознадзора выдало 202 фитосанитарных сертификата на экспортные партии кедрового ореха из Бурятии. Всего на экспорт отправили партии общим весом 4,518 тонн, все они ушли в Китай.
- Вся экспортированная в КНР продукция досмотрена должностными лицами отдела фитосанитарного контроля по Республике Бурятия. Надзорным ведомством за 10 месяцев текущего года нарушений не выявлены, требования страны-импортёра полностью соблюдены, - сообщили в пресс-службе управления.
В ведомстве напомнили, что в соответствии с приказом Главного таможенного управления Китайской Народной Республики с 1 января 2022 года в КНР ведут списки зарегистрированных компаний-производителей в системе CIFER. Для регистрации в этой системе и получения одобрения со стороны Россельхознадзора экспортёрам кедровых орехов необходимо соответствовать требованиям Главного таможенного управления КНР.
Из Бурятии в Китай экспортировали 4,5 тонн кедрового ореха
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