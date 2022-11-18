18 ноября

17 ноября

Популярное

Из Бурятии в Китай экспортировали 4,5 тонн кедрового ореха

Из Бурятии в Китай экспортировали 4,5 тонн кедрового ореха
Экономика,  Фото:управление Россельхознадзора
Россельхознадзор проверил все партии

С начала 2022 года управление Россельхознадзора выдало 202 фитосанитарных сертификата на экспортные партии кедрового ореха из Бурятии. Всего на экспорт отправили партии общим весом 4,518 тонн, все они ушли в Китай.

- Вся экспортированная в КНР продукция досмотрена должностными лицами отдела фитосанитарного контроля по Республике Бурятия. Надзорным ведомством за 10 месяцев текущего года нарушений не выявлены, требования страны-импортёра полностью соблюдены, - сообщили в пресс-службе управления.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с приказом Главного таможенного управления Китайской Народной Республики с 1 января 2022 года в КНР ведут списки зарегистрированных компаний-производителей в системе CIFER. Для регистрации в этой системе и получения одобрения со стороны Россельхознадзора экспортёрам кедровых орехов необходимо соответствовать требованиям Главного таможенного управления КНР.
кедровый орех Россельхознадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Из Бурятии в Китай экспортировали 4,5 тонн кедрового ореха
Из Бурятии в Китай экспортировали 4,5 тонн кедрового ореха
Экономика, 18.11.2022
Россельхознадзор проверил все партии
Внешнеторговый оборот Бурятии с Монголией растёт
Внешнеторговый оборот Бурятии с Монголией растёт
Экономика, 18.11.2022
Об этом рассказала министр экономики Бурятии на конференции в Москве
Каждый третий житель Бурятии является молодым
Каждый третий житель Бурятии является молодым
Экономика, 18.11.2022
На 1000 юношей приходится 987 девушек
Творческим работникам в период незанятости будут платить не ниже МРОТ
Творческим работникам в период незанятости будут платить не ниже МРОТ
Экономика, 17.11.2022
Изменения в Трудовом кодексе вступят в силу с 1 марта 2023 года
Бурятия вошла в тройку лидеров по росту турпотока в ДФО
Бурятия вошла в тройку лидеров по росту турпотока в ДФО
Экономика, 17.11.2022
Эксперты Минвостокразвития проанализировали турпоток на Дальний Восток
В Улан-Удэ призывают поднять оклад муниципальным рабочим
В Улан-Удэ призывают поднять оклад муниципальным рабочим
Экономика, 17.11.2022
Средняя зарплата сотрудников оставляет желать лучшего
Забайкальский край производит беспилотники для спецоперации
Забайкальский край производит беспилотники для спецоперации
Экономика, 17.11.2022
Накануне в зону СВО была отправлена первая партия беспилотных летательных аппаратов
В Бурятии выставили на торги большую партию нефрита
В Бурятии выставили на торги большую партию нефрита
Экономика, 17.11.2022
Первоначальная стоимость одного из лотов превышает 5 млн рублей
Двое из трёх дальневосточников получают зарплату на карту
Двое из трёх дальневосточников получают зарплату на карту
Экономика, 17.11.2022
Чаще всего наличными получают зарплату граждане старше 55 лет
В Улан-Удэ водителей на новые автобусы не удаётся заманить зарплатой в 40 тысяч
В Улан-Удэ водителей на новые автобусы не удаётся заманить зарплатой в 40 тысяч
Экономика, 17.11.2022
Потребность в штате водителей на сегодня составляет свыше 200 человек
В ТОР «Забайкалье» займутся производством литиевого концентрата
В ТОР «Забайкалье» займутся производством литиевого концентрата
Экономика, 16.11.2022
Основным потребителем станет завод в Красноярском крае
В Бурятии призывают «вводить в оборот техническую коноплю»
В Бурятии призывают «вводить в оборот техническую коноплю»
Экономика, 16.11.2022
Министр сельского хозяйства рассказал о высокой рентабельности этого растения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^