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24 объекта отремонтировала Бурятия в подшефном районе ДНР

24 объекта отремонтировала Бурятия в подшефном районе ДНР
Экономика, 
Всего до конца планируется отремонтировать 51 социально значимый объект

24 объекта отремонтировала Бурятия в этом году в подшефном Старобешевском районе ДНР.

Полностью завершены ремонтные работы на 21-м участке дорог, а также благоустроено три придомовых территорий. Работы по восстановлению Старобешевского района продолжатся до конца года. Завершить ремонтные работы предстоит ещё на 27 объектах.


Всего в этом году Бурятия запланировала отремонтировать в Старобешевском районе ДНР 51 социально значимый объект. Это четыре школы, пять детских садов, три многоквартирных дома, две котельные, три дворовые территории и 21 участок дорог. На эти цели из бюджетов в целом было выделено порядка 500 млн рублей. На сегодняшний день работы на многих объектах уже завершились. Так, дороги отремонтированы в городе Комсомольское, посёлках Старобешево, Новый Свет и в селе Новокатериновка. Там были заасфальтированы самые проблемные участки, выполнен ямочный ремонт.

Также к 1 сентября завершён первый этап ремонтных работ в четырёх школах и пяти детских садах в городе Комсомольское, посёлках Старобешево, Новый Свет и в сёлах Кумачово и Коммунаровка.

- На этих объектах проведена частичная замена и ремонт кровли, отстроены и отремонтированы отмостки к корпусам, заменены окна и двери, выполнены внутренние отделочные работы и многое другое, - рассказал министр строительства Бурятии Николай Рузавин.



Необходимый ремонт проведен и в трёх многоквартирных домах в городе Комсомольское, пострадавших в результате обстрелов ВСУ. Здесь проведена частичная замена и ремонт кровли и отмостки, также отремонтированы балконы, цокольные этажи, подъезды, заменены окна и двери, в подъездах и в квартирах.

- В ходе проведения ремонтных работ были выявлены дополнительные работы, которые повлекли соответствующие затраты, ранее не предусмотренные. Они внесены в план текущего года. В настоящее время работы уже ведутся. Это замена радиаторов и наружных сетей отопления, демонтаж трубопровода, а также замена окон и дверей, отделочные и электромонтажные работы, ремонт кровли, крылец, полов, стен и цокольных этажей и многое другое. Кроме того, выявлены и новые объекты, нуждающиеся в ремонте, - сообщил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников

Так, в городе Комсомольское принято решение дополнительно отремонтировать водонасосную станцию и аварийный участок центрального водовода. Центральный водовод также отремонтируют и в Кипучая Криница-Старобешево. Работы планируют завершить до конца декабря.

- В этом году перед нами было поставлено немало задач. В Старобешевском районе много объектов, которые нуждаются в капитальном ремонте. Все они практически не ремонтировались с момента постройки. В этом году было запланировано отремонтировать те объекты, которые больше других нуждались в ремонте, - добавил генеральный директор АНО «Содействие» Дамдин Болотов.

До конца года в Старобешевском районе ДНР предстоит отремонтировать еще 27 объектов.


Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия взяла шефство над Старобешевским районом в июне.




ДНР строительство

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