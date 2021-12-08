Важнейшее решение было принято единогласно
Повышение цен на проезд в общественном транспорте Улан-Удэ теперь уже точно состоится. Рост тарифов одобрил сегодня на сессии Улан-Удэнский горсовет депутатов.
На сессии присутствовали 20 депутатов. Все они проголосовали за подорожание цен на проезд. Обсуждения как такового не было, вопрос был принят достаточно быстро.
Итак, с 1 января 2022 года стоимость проезда в автобусах будет 25 рублей против нынешних 24-х. Проезд в трамвае подорожает сразу на два рубля – с 18 до 20-ти.
Как сообщал «Байкал-Daily», заявку на пересмотр тарифа частные перевозчики подали ещё летом. Основные аргументы всё те же: подорожавшее дизельное топливо (более чем на 7%), рост стоимости смазочных материалов на 23,3%, рост затрат на оплату труда и на отчисления на социальные нужды, а также подорожавшее общее содержание автобуса, требования по оснащению маршруток тахографами, системой ГЛОНАСС и пр.
- Все перевозчики прекрасно понимают, что повышение тарифа – это удар по кошельку жителей нашего города. Но у них ведь такие же затраты, они также оплачивают проезд своих детей, жён. Никакого желания повышать стоимость нет. Но им необходимо компенсировать часть затрат для того, чтобы дальше работать, - заявил ранее председатель профсоюза водителей автотранспорта и дорожного хозяйства Игорь Сластин.
Кроме того, традиционно в качестве причины называется необходимость удержать водителей на работе. Сокращение числа маршруток наблюдается на протяжении трёх лет. Сейчас на линии выходят 650 автобусов частных перевозчиков вместо тысячи, как в 2019-м. С наступление зимы прогнозируется сокращения автобусов ещё на 10-15%.
Предыдущее повышение тарифов за проезд было в прошлом, 2020-м году. Тогда проезд в автобусах подорожал сразу на четыре рубля, а в трамваях - на три.
Улан-удэнские депутаты подняли тарифы на проезд
Власть, Фото:
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