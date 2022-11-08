Проект газификации может затронуть и Бурятию
Правительство Забайкальского края совместно с министерством энергетики России и ПАО «Газпром» разрабатывает сейчас документацию, необходимую для обеспечения Забайкальского края магистральным газом. Об этом рассказал глава региона Александр Осипов в рамках прямого эфира. Губернатор отметил, что сегодня делается всё возможное, чтобы в крае появилось «голубое топливо».
- «Вместе с «Газпромом», Минэнерго России и исследовательскими институтами «Газпрома» мы разрабатываем всю необходимую документацию для проведения сетевого магистрального газа на территорию Забайкальского края. И, если все решения будут приняты, запланирован большой международный проект «Сила Сибири – 2», в ходе которого будут построены большие газотранспортные мощности, проходящие непосредственно через Иркутскую область, Бурятию, Монголию в Китай. Планируется построить соответствующий газопровод-отвод. Параметры, все проектирования, трасса, обоснование объемов – это все очень большая объёмная работа, которая пока успешно движется, - рассказал губернатор Забайкальского края.
Александр Осипов отметил, что в 2023 году регион приступит к опережающей автономной газификации Читы. В ближайшие годы более 13 тысяч частных домовладений будут переведены с угольного и дровяного топлива на сжиженный газ.
- Проект реализуется в 2022-2024 годы и направлен на создание газораспределительных сетей, которых, по предварительным расчетам, потребуется почти 500 км, а также системы приема, хранения и регазификации, от которой будет происходить распределение ресурса потребителям, - добавил замминистра ЖКХ Забайкалья Александр Суханюк.
В настоящий момент проект находится в стадии инженерных изысканий.
В Забайкалье планируют провести магистральный газ
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