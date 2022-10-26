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В Забайкальском крае возродили курорт «Кука»

В Забайкальском крае возродили курорт «Кука»
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
В здравнице провели масштабную реконструкцию

26 октября в Забайкальском крае состоялось торжественное открытие курорта «Кука». Губернатор Александр Осипов отметил, что возрождение курорта – знаковое событие не только для региона, но и для всей страны.

- В ближайшее время многие забайкальцы смогут здесь поправлять здоровье и отдыхать. Особо важно это сейчас. В различные годы – во время Великой Отечесвенной войны и после битвы на Халхин-голе «Кука» непосредственно занималась восстановлением здоровья наших воинов. И сегодня все те медицинские силы, которые здесь есть, тоже будут готовы этим заниматься, - сказал Александр Осипов.

Заезд первой группы пациентов уже планируется с середины ноября. Как подчеркивает директор клиники Сергей Давыдов, «восстановление здравницы Забайкалья потребовало масштабной реконструкции с использованием современных архитектурных решений. В приоритете всех строительных работ лежала концепция экологичности, отделка корпусов выполнена из природных материалов, внедрены передовые технологии очистных сооружений и многое другое».

Курорт начали восстанавливать с 2020 года, на тот момент объект был в предаварийном состоянии. Здравница «Кука» имеет также статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье», что позволило экокурорту организовать 160 дополнительных рабочих мест.

Сейчас курорт «Кука» входит в холдинг инновационной клиники «Академия Здоровья», сообщили в пресс-службе краевого правительства.

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