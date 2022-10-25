Строителям моста в Улан-Удэ выплатили долг по зарплате в 15 млн рублей

Зарплату за август не получали более 200 рабочих
Прокуратура Бурятии сообщила о выплате задолженности по зарплате рабочим, которые строят третий мост через Уду в Улан-Удэ.
- В результате прокурорского вмешательства задолженность по оплате труда погашена, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале октября, требуя выплаты зарплаты, рабочие открытого акционерного общества «Хотьковский автомост» (подрядчик строит мост) устроили забастовку.
После этого прокуратура Октябрьского района проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности ОАО «Хотьковский автомост». Было установлено, что перед 214 работниками предприятия за август 2022 года образовалась задолженность по заработной плате в сумме 15 млн рублей.
Генеральному директору общества внесено прокурорское представление. Кроме того, была организована встреча с трудовым коллективом, проведено заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере трудовых отношений.
На прошлой неделе зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников сообщил, что задержка зарплаты была связана с технологическими процессами.
- Строительство третьего моста идёт в штатном режиме. Все рабочие на местах. На прошлой неделе в Москве встречался с генеральным директором ООО «Хотьковский мост» по вопросу выплаты заработной платы рабочим, такие задержки были не только в Бурятии, но и в других регионах России. Поясню, что задержка зарплаты составляла 10 дней, а не два месяца, как пишут многие СМИ, и связано это было с технологическими процессами. На сегодня вопрос решён, будем надеяться, что больше не повторится, -отметил Евгений Луковников
Что касается процесса строительства моста, то пролётные строения надвинуты на 76 метров, сейчас идёт сборка последних 40 метров, которые будут собираться на левом берегу. Идёт устройство подготовки под монтаж третьего и четвёртого пролётных строений, погружается трубошпунт подпорной стенки, продолжается устройство водоотвода на пятом съезде. С 1 ноября начнётся сборка пролетов на правом берегу реки.
Строителям моста в Улан-Удэ выплатили долг по зарплате в 15 млн рублей
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 25.10.2022
Зарплату за август не получали более 200 рабочих
При этом в среднем по республике на 1000 мужчин приходится 1 133 женщины
На ближайшей сессии горсовета будет представлен проект бюджета Улан-Удэ на 2023 год
21% жителей Дальнего Востока признали, что их заработок должен вырасти более чем в два раза, чтобы его уровень их полностью устраивал
Экономика, 21.10.2022
В сентябре годовая инфляция в республике по сравнению с августом замедлилась
В 2023 году будут построены ещё 58 объектов социальной и инженерной инфраструктуры
Также вклад в инфляцию в сентябре внёс рост цен на табак и автомобили
Объявлено семь предостережений
Запрос на обслуживание направила китайская компания Tianjin Air Cargo
Экономика, 18.10.2022
За неделю досмотрено 250 тонн животноводческой продукции
Экономика, 17.10.2022
Ввели в эксплуатацию 257 тысяч квадратных метров недвижимости
Экономика, 17.10.2022
В республике продолжают закупать оборудование и технику
Экономика, 12.10.2022
При этом основных продуктов жители недоедают
Экономика, 12.10.2022
Большинство из них – это женщины
Экономика, 11.10.2022
Об этом заявил Евгений Луковников