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Строителям моста в Улан-Удэ выплатили долг по зарплате в 15 млн рублей

Строителям моста в Улан-Удэ выплатили долг по зарплате в 15 млн рублей
Экономика,  Фото:прокуратура РБ
Зарплату за август не получали более 200 рабочих

Прокуратура Бурятии сообщила о выплате задолженности по зарплате рабочим, которые строят третий мост через Уду в Улан-Удэ.

- В результате прокурорского вмешательства задолженность по оплате труда погашена, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале октября, требуя выплаты зарплаты, рабочие открытого акционерного общества «Хотьковский автомост» (подрядчик строит мост) устроили забастовку.

После этого прокуратура Октябрьского района проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности ОАО «Хотьковский автомост». Было установлено, что перед 214 работниками предприятия за август 2022 года образовалась задолженность по заработной плате в сумме 15 млн рублей.

Генеральному директору общества внесено прокурорское представление. Кроме того, была организована встреча с трудовым коллективом, проведено заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере трудовых отношений.

На прошлой неделе зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников сообщил, что задержка зарплаты была связана с технологическими процессами.

- Строительство третьего моста идёт в штатном режиме. Все рабочие на местах. На прошлой неделе в Москве встречался с генеральным директором ООО «Хотьковский мост» по вопросу выплаты заработной платы рабочим, такие задержки были не только в Бурятии, но и в других регионах России. Поясню, что задержка зарплаты составляла 10 дней, а не два месяца, как пишут многие СМИ, и связано это было с технологическими процессами. На сегодня вопрос решён, будем надеяться, что больше не повторится, -отметил Евгений Луковников

Что касается процесса строительства моста, то пролётные строения надвинуты на 76 метров, сейчас идёт сборка последних 40 метров, которые будут собираться на левом берегу. Идёт устройство подготовки под монтаж третьего и четвёртого пролётных строений, погружается трубошпунт подпорной стенки, продолжается устройство водоотвода на пятом съезде. С 1 ноября начнётся сборка пролетов на правом берегу реки.
мост строительство прокуратура

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