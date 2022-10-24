Население Бурятии стареет

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

При этом в среднем по республике на 1000 мужчин приходится 1 133 женщины



По данным всероссийской переписи населения, проведённой в 2021 году, в Бурятии проживает 978,6 тысяч человек. Из них 46,9 % мужчины и 53,1 % женщины, сообщили в Бурятстате.



По данным переписи, по состоянию на 1 октября 2021 года, численность женщин в республике превышает численность мужчин на 60,9 тысяч человек. В 2010 году это превышение составляло 47,4 тысяч человек. Ухудшение соотношения полов происходит из-за высокой смертности мужчин трудоспособного возраста.



Подтвердила перепись и широко распространённое представление о «женском лице» России. В среднем по республике на 1000 мужчин приходится 1 133 женщины, в 2010 году – 1102 женщины. По данным переписи преобладание женщин над численностью мужчин отмечается с 25-летнего возраста.



Заметные изменения произошли и в возрастном составе населения. По итогам переписи средний возраст жителей республики увеличился на 1,8 года и составил 36,8 лет (в 2010 году было 35 лет). Самыми «молодыми» по среднему возрасту являются жители Иволгинского (32,4 лет), Окинского (33 года) и Еравнинского (35,4 лет) районов. С самым высоким средним возрастом являются жители Кабанского (40,7 лет), Северо-Байкальского (40,5) и Бичурского (38,9) районов.



- Существенное снижение численности населения республики

в трудоспособном возрасте и увеличение численности лиц моложе трудоспособного возраста привело к росту показателя демографической нагрузки (числа лиц нетрудоспособного возраста, приходящиеся на население трудоспособного возраста), - отмечают в Бурятстате. – В 2010 году на 1000 жителей трудоспособного возраста приходилось 610 лиц нетрудоспособного возраста, в 2021 году данный показатель составил 788 человек.

