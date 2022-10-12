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Каждый четвёртый работник Дальнего Востока столкнулся с профдеформацией

Каждый четвёртый работник Дальнего Востока столкнулся с профдеформацией
Экономика,  Фото:pixabay.com
Большинство из них – это женщины

Четверть (26%) опрошенных жителей Дальнего Востока замечают у себя признаки профдеформации. Большинство из них – это женщины (30%) в возрасте от 25 до 34 лет (33%) со стажем работы от 6 до 10 лет (38%). Такие данные были получены в ходе совместного исследования онлайн-сервиса Budu и платформы hh.ru.

Чаще остальных на Дальнем Востоке признаки профдеформации отмечают у себя HR-специалисты (45%), медики и фармацевты (43%) и топ-менеджеры (38%).

В целом данные исследования говорят о том, что россияне становятся более циничными. Такой признак профессиональной деформации отметили у себя треть (30%) участников опроса, чаще всего это были юристы (49%), ИТ-специалисты (47%) и логисты (39%). Ещё 30% респондентов постоянно находятся на связи с коллегами. Продолжают коммуникацию вне рабочего времени обычно топ-менеджеры и специалисты сферы продаж (по 39% в каждой профсфере).

Помимо руководителей (39%), сверхсильное чувство ответственности отмечают у себя бухгалтеры (36%) и административный персонал (37%).

29% не могут отказаться от использования профессионального арго в речи (чаще всего ИТ специалисты – 48%), а для каждого пятого работа стала образом жизни. Интересно, что среди популярных ответов оказались также «я – трудоголик: работаю большую часть своего времени» (29%), «есть привычка абсолютно перепроверять и гуглить любую информацию, даже ту, которая кажется очевидной» (27%), «постоянно рассказываю друзьям и семье о работе и ее тонкостях, даже если им это не особо интересно» (23%).

14% опрошенных дальневосточников считают, что профдеформация не оказывает негативного влияния на их коммуникацию с окружающими, не хотят с ней бороться, а половина респондентов (52%) относятся нейтрально. 74% респондентов от 18 до 24 лет не считают нужным избавляться от проявлений профдеформации. Наибольшее количество ИТ-специалистов (69%), маркетологов (64%) и юристов (61%) не склонны решать проблемы проявления у себя профессиональной деформации.

Чтобы справиться с развитием профессиональной деформации, жители Дальнего Востока находят хобби, не связанное с работой (57%); общаются с людьми из других сфер (40%); стараются регулярно отдыхать (38%); выходят из зоны комфорта (активный отдых, путешествие и т.п. – 33%), меняют сферу деятельности (31%).

Также 31% опрошенных дальневосточников считает профдеформацию скорее положительным явлением, потому что полученные привычки и особенности восприятия помогают человеку быстрее и эффективнее выполнять поставленные задачи. Однако ещё 40% приписывают профессиональной деформации негативные черты, так как в случае возникновения неординарной задачи человек не сможет с ней справиться (в силу отсутствия возможности широко мыслить).




работа

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