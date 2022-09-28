Улан-Удэ занял 64 место в рейтинге по уровню зарплат

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

На первом месте по покупательной способности средней зарплаты находится Новый Уренгой



Столица Бурятии заняла 64 место из 100 в рейтинге городов по уровню зарплат.



Исследование представили эксперты РИА Рейтинг. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2022 года по крупным и средним предприятиям. Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к потребительской корзине, иначе говоря, по покупательной способности зарплаты. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики. В рейтинг включены 100 городов – административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города страны.



Улан-Удэ расположился на 64-й позиции после Великого Новгорода и перед Калининградом. Согласно приведённым данным, средняя ежемесячная чистая зарплата в I полугодии 2022 года составила в Улан-Удэ 46,9 тысяч рублей. На эту сумму можно купить 2,5 фиксированных наборов товаров и услуг.



Первую строчку рейтинга по покупательной способности занимает Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе. Там среднемесячная зарплата, получаемая горожанами в I полугодии текущего года, составила почти 130 тысяч рублей: на неё можно приобрести свыше пяти фиксированных потребительских наборов.



На втором и третьем местах находятся Салехард и Южно-Сахалинск, где средняя ежемесячная чистая зарплата составила 115,5 тысячи и 110,8 тысячи рублей соответственно. Далее идут Москва, Сургут, Магадан и Красногорск. Санкт-Петербург на восьмом месте. На девятом месте расположился город Химки, а замкнул десятку Анадырь. Таким образом, в число лидеров в основном вошли северные города и два крупнейших города России с пригородами.



- Как показали результаты исследования, зарплаты и их покупательская способность очень сильно отличаются между лидерами и замыкающими рейтинг городами. В частности, у двух городов в рейтинге на среднемесячную зарплату можно купить более пяти стандартных потребительских наборов, тогда как в замыкающих рейтинг городах – менее двух фиксированных наборов, то есть покупательное способность средних зарплат отличается в более чем 2,5 раза, - сообщают эксперты РИА Рейтинг.



Самая низкая средняя месячная зарплата в январе-июне была в городе Элиста - 33,1 тысячи рублей в месяц. Также невысокое значение заработной платы во Владикавказе и Нальчике, а уровень средней чистой зарплаты в первом полугодии 2022 года у этих двух городов составил 33,6 и 34,2 тысячи рублей соответственно. В целом же, подсчитали авторы исследования, средняя чистая зарплата в январе-июне 2022 года за месяц была ниже 40 тысяч рублей в 18 городах.



