Представлены данные по зарплатам за семь месяцев этого года
Бурятстат назвал среднемесячную заработную плату в республике за январь-июль 2022 года.
- Среднемесячная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия (с учётом дорасчёта), по предварительной оценке, составила 50752,3 рубля. Она увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 17,3 %, - говорится в сообщении Бурятстата.
Наиболее высокий размер заработной платы (89,8 тыс. рублей), по данным Бурятстата, отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых. Этот показатель превышает среднереспубликанский в 1,8 раза.
Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 43,6 %), деятельности по операциям с недвижимым имуществом (на 32 %).
Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, за месяц снизилась на 14%.
Средняя зарплата в Бурятии превышает 50 тысяч, заявил Бурятстат
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