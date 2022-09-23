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Средняя зарплата в Бурятии превышает 50 тысяч, заявил Бурятстат

Средняя зарплата в Бурятии превышает 50 тысяч, заявил Бурятстат
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Представлены данные по зарплатам за семь месяцев этого года

Бурятстат назвал среднемесячную заработную плату в республике за январь-июль 2022 года.

- Среднемесячная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия (с учётом дорасчёта), по предварительной оценке, составила 50752,3 рубля. Она увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 17,3 %, - говорится в сообщении Бурятстата.

Наиболее высокий размер заработной платы (89,8 тыс. рублей), по данным Бурятстата, отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых. Этот показатель превышает среднереспубликанский в 1,8 раза.

Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 43,6 %), деятельности по операциям с недвижимым имуществом (на 32 %).

Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, за месяц снизилась на 14%.


заработная плата

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