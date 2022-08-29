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Через Бурятию возят коробки для Польши

Через Бурятию возят коробки для Польши
Экономика,  Фото:pixabay.com
В Наушках за неделю переоформлено 80 фитосанитарных сертификатов

За неделю, с 22 по 28 августа в железнодорожном пункте пропуска «Наушки» принято 80 заявлений на переоформление фитосанитарных сертификатов (ФСС), переоформлено 80 ФСС на 3856 кубических метров лесоматериалов, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Выписано 20 актов карантинного фитосанитарного контроля на импортную продукцию из Китая: коробки из гофрированного картона - семь тонн, прочие продовольственные грузы - 213 тонн.

Кроме того, проведена документарная проверка сопроводительных документов транзитной подкарантинной продукции: картонные коробки, изготовленные в Китае, две партии - 0,32 тонны (1440 штук). Продукция предназначена для экспорта в Польшу.
Россельхознадзор

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