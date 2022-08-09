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В Иркутской области появится совет по развитию лесного комплекса

В Иркутской области появится совет по развитию лесного комплекса
Экономика,  Фото:pixabay.com
Первое заседание проведут в октябре

В Иркутской области создадут совет по развитию лесного комплекса региона. Такое решение приняли на совещание по реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и обеспечение стабильной работы предприятий в условиях санкционного давления.

– Наша задача – это эффективное использование лесных ресурсов, обеспечение их максимальной переработки. В этом направлении необходимо работать слаженно, привлекая экспертное сообщество. Совет по развитию лесного комплекса станет такой площадкой. Первое заседание совета проведём в октябре, - заявил губернатор области Игорь Кобзев.

Также в ходе совещания было рассказано о семи приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов, которые реализуются на территории области. Ещё четыре проекта уже завершены. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область лесная промышленность

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