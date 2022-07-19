Также увеличены ТОР на Камчатке, в Приамурье и Хабаровском крае
Постановлением правительства России расширены границы территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье». Это необходимо, чтобы построить в Чите новый микрорайон в рамках программы «Дальневосточный квартал». Инвестиции в проект, который предполагается закончить в 2029 году, оцениваются в 36,2 млрд рублей. Окончательные параметры проекта станут известны после конкурсного отбора компании-застройщика, которая получит статус резидента территории опережающего развития «Забайкалье».
Также на Дальнем Востоке будут изменены границы территории опережающего развития «Камчатка». Они будут расширены за счёт включения дополнительных земельных участков и части акватории Авачинской губы. Это позволит создать условия для запуска новых инвестиционных проектов. Речь идёт о строительстве горно-обогатительного комбината на базе месторождения Кумроч, находящегося на территории Усть-Камчатского муниципального района, и создании судоремонтного предприятия в Петропавловске-Камчатском.
Кроме того, подписано постановление правительства о расширении границ ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае и ТОР «Свободный» в Амурской области. В «Николаевске» инвестор собирается вложить в модернизацию морского порта в посёлке Охотск более 140 млн рублей, а в «Свободном» планируется построить комплекс сжижения природного газа. Объём инвестиций в этот проект составит более 1,1 млрд рублей.
Напомним, что всего в Дальневосточном федеральном округе создано 22 территории опережающего развития. Количество резидентов – 587, объём инвестиций по соглашениям – более 4,6 трлн рублей. При этом уже вложено свыше 1,7 трлн рублей частных инвестиций и создано более 52,9 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Правительство расширило границы ТОР в Забайкалье
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