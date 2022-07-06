 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 июля

05 июля

Популярное

В Бурятии дешевеют пиломатериалы и дорожает кирпич

В Бурятии дешевеют пиломатериалы и дорожает кирпич
Экономика,  Фото:pixabay.com
Специалисты рассказали, что изменилось на рынке строительных материалов Бурятии в июне

На рынке строительных материалов Бурятии наметилось несколько новых трендов. После пиковых повышений цен по основным направлениям, примерно в середине весны предсказуемо проявилось «охлаждение» покупательского спроса. Это, в свою очередь, вынудило поставщиков пересмотреть ценовую политику, и поэтому ускорилось падение цен на ряд строительных материалов и товаров, сообщает пресс-служба зампреда правительства республики по развитию инфраструктуры.

По данным отдела ценообразования Госэкспертизы Бурятии, строительные материалы в последнее время отыгрывают назад избыточное удорожание в первом квартале этого года. В частности, за последний месяц цены на металлопрокат снизились в среднем на 13 %. При этом арматура стала дешевле на 12 %, лист оцинкованный – на 21 % и т. д.

Продолжают снижаться цены на отдельные виды пиломатериалов. Так, фанера за прошедший месяц подешевела на 3 %, а плита ОСБ-3 почти на 18 %.

Такая же картина наблюдается в группе «кабельная продукция» – в среднем цены упали на 10-15 %, однако по некоторым позициям снижение достигло 60 %.

В среднем на 16 % подешевела светотехника.

Падение цен в июне не затронули всего, что касается отделочных материалов, радиаторов отопления, оконных блоков. По-видимому, ценники не менялись, из-за того, что в этих сегментах высока доля импортных лаков, красок, комплектующих и есть некоторая неопределенность с поставками.

Не изменились цены на газобетонные блоки. Похоже, что строить дома из газобетона и дерева в республике становится выгоднее.

Далее об обратном тренде – подорожании. Так, в июне увеличились цены на бетоны и растворы – на 2,4 % и 6,9 % соответственно. Это, в том числе, связано с возросшей ценой на цемент у некоторых поставщиков – в среднем на 3 %.

Как и прогнозировалось, произошёл значительный рост цены на кирпич Заиграевского завода – почти на 40 %. Сложно обвинить в этом производителя, так как именно рынок диктует цену, а цена на кирпич выросла в целом по стране.

Серьёзно изменилась себестоимость работы дорожников. Основным игрокам пришлось искать новых поставщиков и менять логистические цепочки. В ближайшем Ангарске запасы битума закончились, и теперь его приходится возить аж из Ярославля. Соответственно стоимость выросла существенно – более чем на 30 %.

Говорить о полной стабилизации на рынке строительных материалов всё ещё рано, поэтому строителям надо внимательно изучать цены, чтобы учесть их колебания и не остаться в проигрыше.
строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии дешевеют пиломатериалы и дорожает кирпич
В Бурятии дешевеют пиломатериалы и дорожает кирпич
Экономика, 06.07.2022
Специалисты рассказали, что изменилось на рынке строительных материалов Бурятии в июне
Музей истории Улан-Удэ реконструируют за 23,6 млн рублей
Музей истории Улан-Удэ реконструируют за 23,6 млн рублей
Экономика, 05.07.2022
Во время реконструкции будут восстановлены утраченные архитектурные элементы
Бурятия заняла 52 место в рейтинге регионов по качеству дорог
Бурятия заняла 52 место в рейтинге регионов по качеству дорог
Экономика, 05.07.2022
Авторы рейтинга оценили состояние дорог в республике
Почти половине дальневосточников с трудом хватает зарплаты
Почти половине дальневосточников с трудом хватает зарплаты
Экономика, 05.07.2022
Из-за проблем с деньгами 67% жителей дальневосточных регионов склонны отказываться от покупки новой одежды и обуви
Бурятстат заявил о выросшей до 48 тысяч средней зарплате
Бурятстат заявил о выросшей до 48 тысяч средней зарплате
Экономика, 05.07.2022
Больше всего в Бурятии зарабатывают в сфере добычи полезных ископаемых
В Бурятии построят таможенно-логистический терминал «Кяхта»
В Бурятии построят таможенно-логистический терминал «Кяхта»
Экономика, 04.07.2022
Для этого будет расширена территория опережающего развития
Улан-удэнский ипподром отремонтируют нескоро
Улан-удэнский ипподром отремонтируют нескоро
Экономика, 30.06.2022
Ситуацию с ипподромом объяснил глава Бурятии
Джидинский район Бурятии защищают от паводков
Джидинский район Бурятии защищают от паводков
Экономика, 30.06.2022
Средства выделят из резервного фонда правительства Бурятии
В Бурятии выделили дополнительные 10 млн на защиту лесов
В Бурятии выделили дополнительные 10 млн на защиту лесов
Экономика, 28.06.2022
В республике сейчас чрезвычайно высокий класс пожарной опасности
Границы ТОР «Бурятия» будут расширены
Границы ТОР «Бурятия» будут расширены
Экономика, 26.06.2022
Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин
Монголия и Россия договариваются о реконструкции погранперехода в Забайкалье
Монголия и Россия договариваются о реконструкции погранперехода в Забайкалье
Экономика, 24.06.2022
Стороны планируют расширить пропускную способность перехода Верхний Ульхун – Ульхан
На решение проблем улан-удэнских ДНТ с электричеством выделили 54 млн
На решение проблем улан-удэнских ДНТ с электричеством выделили 54 млн
Экономика, 24.06.2022
К работам планируется приступить уже в этом году
В Туве могут построить завод по производству вездеходов
В Туве могут построить завод по производству вездеходов
Экономика, 22.06.2022
На строительство потребуется около 260 млн рублей
Вертолёты Улан-Удэнского авиазавода отправятся в Заполярье
Вертолёты Улан-Удэнского авиазавода отправятся в Заполярье
Экономика, 21.06.2022
Такие машины очень удобны для использования при экстремальных температурах
В Бурятии продуктовую инфляцию сдержали овощеводы
В Бурятии продуктовую инфляцию сдержали овощеводы
Экономика, 21.06.2022
Продовольственная инфляция в мае замедлилась

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^