В Бурятии дешевеют пиломатериалы и дорожает кирпич

Специалисты рассказали, что изменилось на рынке строительных материалов Бурятии в июне



На рынке строительных материалов Бурятии наметилось несколько новых трендов. После пиковых повышений цен по основным направлениям, примерно в середине весны предсказуемо проявилось «охлаждение» покупательского спроса. Это, в свою очередь, вынудило поставщиков пересмотреть ценовую политику, и поэтому ускорилось падение цен на ряд строительных материалов и товаров, сообщает пресс-служба зампреда правительства республики по развитию инфраструктуры.



По данным отдела ценообразования Госэкспертизы Бурятии, строительные материалы в последнее время отыгрывают назад избыточное удорожание в первом квартале этого года. В частности, за последний месяц цены на металлопрокат снизились в среднем на 13 %. При этом арматура стала дешевле на 12 %, лист оцинкованный – на 21 % и т. д.



Продолжают снижаться цены на отдельные виды пиломатериалов. Так, фанера за прошедший месяц подешевела на 3 %, а плита ОСБ-3 почти на 18 %.



Такая же картина наблюдается в группе «кабельная продукция» – в среднем цены упали на 10-15 %, однако по некоторым позициям снижение достигло 60 %.



В среднем на 16 % подешевела светотехника.



Падение цен в июне не затронули всего, что касается отделочных материалов, радиаторов отопления, оконных блоков. По-видимому, ценники не менялись, из-за того, что в этих сегментах высока доля импортных лаков, красок, комплектующих и есть некоторая неопределенность с поставками.



Не изменились цены на газобетонные блоки. Похоже, что строить дома из газобетона и дерева в республике становится выгоднее.



Далее об обратном тренде – подорожании. Так, в июне увеличились цены на бетоны и растворы – на 2,4 % и 6,9 % соответственно. Это, в том числе, связано с возросшей ценой на цемент у некоторых поставщиков – в среднем на 3 %.



Как и прогнозировалось, произошёл значительный рост цены на кирпич Заиграевского завода – почти на 40 %. Сложно обвинить в этом производителя, так как именно рынок диктует цену, а цена на кирпич выросла в целом по стране.



Серьёзно изменилась себестоимость работы дорожников. Основным игрокам пришлось искать новых поставщиков и менять логистические цепочки. В ближайшем Ангарске запасы битума закончились, и теперь его приходится возить аж из Ярославля. Соответственно стоимость выросла существенно – более чем на 30 %.



Говорить о полной стабилизации на рынке строительных материалов всё ещё рано, поэтому строителям надо внимательно изучать цены, чтобы учесть их колебания и не остаться в проигрыше.

