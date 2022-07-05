Почти половине дальневосточников с трудом хватает зарплаты









Служба исследований hh.ru выяснила, хватает ли жителям регионов их заработной платы на покрытие основных нужд, как изменились статьи расходов за год и какие меры принимают дальневосточники, чтобы решить свои финансовые проблемы. Опрос проводился в июне 2022 года.(такая же доля соискателей в целом по стране) сообщили, что их нынешней заработной платы недостаточно для покрытия основных трат. 46% жителей Дальнего Востока признались, что зарплаты хватает с трудом (по России - 38%), и только 15% отметили, что их доход от работы может закрыть основные расходы (по России - 22%).(47%), а также женщины (44%). Среди представителей разных профессий те, кому недостаточно зарплаты на основные нужды, преобладают среди рабочего персонала (60%), а также среди медиков и госслужащих (по 51%). Те, кому зарплаты однозначно хватает, обычно встречаются среди ИТ-специалистов (43%), в сферах добычи сырья (41%) и высшего менеджмента (37%).Среди разных регионов на недостаток зарплаты для покрытия основных трат чаще всего жалуются жители Томской области (77%), Ленинградской области (52%), Ростовской области и Пермского края (по 51%). Те, кому зарплаты достаточно, как правило, проживают в Калининградской области и Москве (по 29%). С трудом хватает зарплаты жителям Хабаровского края и Иркутской области – по 53% в каждом регионе.. Ещё 28% хотели бы получать на 15-20 тысяч рублей больше, 16% – на 10-15 тысяч, 7% – в пределах 10 тысяч.При нехватке денег 35% опрошенных из регионов Дальнего Востока предпочитают брать недостающую сумму в долг у родственников, друзей и коллег, 28% пользуются кредитной картой. Интересно, что мужчины чаще занимают деньги (36%), а женщины больше склонны пользоваться кредиткой (30%). В профессиональном разрезе первый вариант (займ у близких) активнее остальных выбирает рабочий персонал (49%) и начинающие специалисты (47%). Кредитная карта популярнее среди банковских работников (39%), а также медиков, специалистов сферы туризма и топ-менеджмента.Кроме того, из-за проблем с деньгами, 60% – от путешествий, 52% – от интересного досуга. 27% готовы пожертвовать платной медициной и лекарствами, 20% отказываются от трат на образование.От путешествий ради экономии готовы отказаться 73% госслужащих и 72% производственных специалистов, от новой одежды и обуви – начинающие специалисты (76%) и представители сферы искусства и медиа (74%). Тратами на интересный досуг чаще прочих готовы пожертвовать работники автобизнеса (59%) и HR-менеджеры (58%), на медицину и лекарства – рабочий персонал (36%) и представители образования и науки (33%).. Интересно, что год назад такой ответ дали сразу 60% опрошенных. На втором месте среди затрат сегодня – коммунальные расходы (32% в 2022 и 23% в 2021 году), на третьем – аренда жилья и ипотека (28% в 2022 и 43% в 2021 году). Кроме того, 20% респондентов включают в свои основные статьи выплату не ипотечного кредита (33% в 2021), 17% – траты на детей, 10% – траты на автомобиль или транспорт.В целом по сравнению с прошлым годом россияне стали чаще говорить о том, что их основные расходы связаны с детьми (17% против 10%), а также с лечением/лекарствами (7% против 0,5%) и образованием (5% против 0,4%).Только 4% опрошенных дальневосточников ничего не делают для того, чтобы увеличить свой доход в будущем. 68% ищут новую работу с более высокой зарплатой, 48% осваивают новые навыки, 37% ищут подработку, 20% пытаются добиться повышения на текущей работе 18% стараются создать пассивный доход за счёт инвестиций.