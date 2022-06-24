 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 июня

23 июня

Популярное

Монголия и Россия договариваются о реконструкции погранперехода в Забайкалье

Монголия и Россия договариваются о реконструкции погранперехода в Забайкалье
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства Монголии
Стороны планируют расширить пропускную способность перехода Верхний Ульхун – Ульхан

23 июня премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ принял послов России и Китая Искандера Азизова и Чай Вэньжуя.

- Премьер-министр подчеркнул, что правительство Монголии уделяет большое внимание развитию пограничных переходов в рамках «Новой политики восстановления», и призвал послов уделить особое внимание развитию и модернизации пограничных переходов, - пишет новостное агентство «Монцамэ», ссылаясь на пресс-службу правительства.

В беседе с послом России глава правительства выразил заинтересованность в тесном сотрудничестве по реконструкции и расширению пограничного перехода Ульхан – Верхний Ульхун между Монголией и Россией, строительству асфальтированной дороги к погранпункту и увеличению трафика.

Железная дорога Зуунбаян – Ханги, которая станет новыми экспорта-импортным воротами, будет введена в эксплуатацию в четвёртом квартале этого года, а на погранпункте Шивээхурэн полным ходом идёт строительство погрузочно-разгрузочного терминала. В этой связи, премьер-министр попросил главу китайской дипмиссии уделить особое внимание увеличению потока товаров на автомобильном пограничном переходе с режимом постоянной работы между двумя странами, возобновлению в ближайшее время работы КПП «Бичигт – Зуунхатавч», а также запуску пассажирских перевозок и созданию условий для взаимных поездок.

Послы заверили, что предложение премьер-министра Монголии будет представлено правительствам их стран на рассмотрение.

Напомним, что на днях Забайкальский край принял на своей земле бизнес-миссию из Монголии. Помимо обсуждения своих потребностей в продукции и знакомством с производственными предприятиями региона, гости из Монголии посетили ряд официальных мероприятий-заседания круглых столов, совещания. В частности, они подробно говорили о пропускной способности, оснащении и реконструкции пунктов пропуска Соловьевск и Верхний Ульхун. Также они обсудили состояние автомобильных и железных дорог на участке Борзя – Соловьевск. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья.

Монголия Забайкальский край пограничный пункт пропуска

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Монголия и Россия договариваются о реконструкции погранперехода в Забайкалье
Монголия и Россия договариваются о реконструкции погранперехода в Забайкалье
Экономика, 24.06.2022
Стороны планируют расширить пропускную способность перехода Верхний Ульхун – Ульхан
На решение проблем улан-удэнских ДНТ с электричеством выделили 54 млн
На решение проблем улан-удэнских ДНТ с электричеством выделили 54 млн
Экономика, 24.06.2022
К работам планируется приступить уже в этом году
В Туве могут построить завод по производству вездеходов
В Туве могут построить завод по производству вездеходов
Экономика, 22.06.2022
На строительство потребуется около 260 млн рублей
Вертолёты Улан-Удэнского авиазавода отправятся в Заполярье
Вертолёты Улан-Удэнского авиазавода отправятся в Заполярье
Экономика, 21.06.2022
Такие машины очень удобны для использования при экстремальных температурах
В Бурятии продуктовую инфляцию сдержали овощеводы
В Бурятии продуктовую инфляцию сдержали овощеводы
Экономика, 21.06.2022
Продовольственная инфляция в мае замедлилась
Бурятия взяла шефство над районом ДНР
Бурятия взяла шефство над районом ДНР
Экономика, 17.06.2022
Помощь Старобешевскому району ДНР в том числе будет поступать из бюджета Бурятии
В Иркутске будут производить электромобили
В Иркутске будут производить электромобили
Экономика, 16.06.2022
Соглашение подписано с китайской компанией
В Улан-Удэ вырастет тариф на воду
В Улан-Удэ вырастет тариф на воду
Экономика, 16.06.2022
Повышение тарифов вступит в силу с 1 июля
В Улан-Удэ те, кто любят свою работу, зарабатывают больше
В Улан-Удэ те, кто любят свою работу, зарабатывают больше
Экономика, 15.06.2022
Свою нынешнюю работу любят 52% жителей Улан-Удэ
В Бурятии активность соискателей выросла на 34%
В Бурятии активность соискателей выросла на 34%
Экономика, 15.06.2022
При этом количество резюме от молодых специалистов выросло на 137%
Бурятия получит более 2,6 млрд на детские сады
Бурятия получит более 2,6 млрд на детские сады
Экономика, 15.06.2022
В республике будет обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования

Жители Бурятии не готовы получать зарплату в цифровых рублях
Жители Бурятии не готовы получать зарплату в цифровых рублях
Экономика, 14.06.2022
Цифровой рубль в стране может появиться уже в 2022 году
В Бурятии на восстановление сгоревшей школы нужно почти 2 млн
В Бурятии на восстановление сгоревшей школы нужно почти 2 млн
Экономика, 10.06.2022
В результате пожара в здании школы обрушилась кровля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^