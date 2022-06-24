Монголия и Россия договариваются о реконструкции погранперехода в Забайкалье

Экономика, Фото: пресс-служба правительства Монголии

Стороны планируют расширить пропускную способность перехода Верхний Ульхун – Ульхан



23 июня премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ принял послов России и Китая Искандера Азизова и Чай Вэньжуя.



- Премьер-министр подчеркнул, что правительство Монголии уделяет большое внимание развитию пограничных переходов в рамках «Новой политики восстановления», и призвал послов уделить особое внимание развитию и модернизации пограничных переходов, - пишет новостное агентство «Монцамэ», ссылаясь на пресс-службу правительства.



В беседе с послом России глава правительства выразил заинтересованность в тесном сотрудничестве по реконструкции и расширению пограничного перехода Ульхан – Верхний Ульхун между Монголией и Россией, строительству асфальтированной дороги к погранпункту и увеличению трафика.



Железная дорога Зуунбаян – Ханги, которая станет новыми экспорта-импортным воротами, будет введена в эксплуатацию в четвёртом квартале этого года, а на погранпункте Шивээхурэн полным ходом идёт строительство погрузочно-разгрузочного терминала. В этой связи, премьер-министр попросил главу китайской дипмиссии уделить особое внимание увеличению потока товаров на автомобильном пограничном переходе с режимом постоянной работы между двумя странами, возобновлению в ближайшее время работы КПП «Бичигт – Зуунхатавч», а также запуску пассажирских перевозок и созданию условий для взаимных поездок.



Послы заверили, что предложение премьер-министра Монголии будет представлено правительствам их стран на рассмотрение.



Напомним, что на днях Забайкальский край принял на своей земле бизнес-миссию из Монголии. Помимо обсуждения своих потребностей в продукции и знакомством с производственными предприятиями региона, гости из Монголии посетили ряд официальных мероприятий-заседания круглых столов, совещания. В частности, они подробно говорили о пропускной способности, оснащении и реконструкции пунктов пропуска Соловьевск и Верхний Ульхун. Также они обсудили состояние автомобильных и железных дорог на участке Борзя – Соловьевск. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья.



