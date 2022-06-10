Количество вакансий в Бурятии сократилось на 14%









Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию с подбором персонала в регионах Дальневосточного федерального округа. По данным hh.ru, в ДФО в мае текущего года было открыто 29,7 тысяч вакансий – это на 3% меньше, чем в мае 2021 года.Наиболее сильное падение год к году среди регионов ДФО продемонстрировала Бурятия: количество предложений о работе сократилось на 14% по сравнению с маем 2021-го и на 2% по сравнению с апрелем 2022 года.По сравнению с маем 2021 года в Бурятии сильнее всего сократилось количество вакансий в профессиональных сферах «Автомобильный бизнес» (-66%), «Управление персоналом» (-56%) и «Закупки» (по -53%).При этом в 11-ти профобластях количество предложений о работе в мае выросло. Сильнее всего спрос на сотрудников год к году поднялся в сфере «Инсталляция, сервис» (+112%), «Спортклубы, фитнес, салоны красоты» (+73%) и «Строительство» (+72%). Также растёт потребность в молодых специалистах – «Начало карьеры, студенты» (+58% к прошлому году).- В текущей ситуации на рынке труда становятся заметны определённые изменения. Так число вакансий для «белых воротничков» снижается, а потребность в синеворотничковом и линейном персонале растёт. И если в первом случае, при сохранении имеющихся тенденций, рынок труда может стать работодательским (то есть на одну вакансию будет приходиться более пять-шесть резюме кандидатов), то в ситуации с рабочими специальностями преимущество останется на стороне соискателей (в связи с традиционным дефицитом «синих воротничков», особенно в регионах ДФО). В таком случае кандидат имеет возможность диктовать условия и «выбирать» работодателя, а не наоборот, - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru на Дальнем Востоке Елизавета Илюшина.- Вероятнее всего, в ближайшие месяцы на рынке труда продолжатся структурные изменения: одним компаниям будет требоваться меньше людей, другой – больше, где-то вакансий будет очень много, а где-то – очень мало. То есть, изменения будут неравномерными и не одномоментными, как в региональном, так и в отраслевом разрезе, - отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.