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Количество вакансий в Бурятии сократилось на 14%

Количество вакансий в Бурятии сократилось на 14%
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
В Бурятии оказалось наиболее сильное падение числа вакансий в ДФО

Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию с подбором персонала в регионах Дальневосточного федерального округа. По данным hh.ru, в ДФО в мае текущего года было открыто 29,7 тысяч вакансий – это на 3% меньше, чем в мае 2021 года.

Наиболее сильное падение год к году среди регионов ДФО продемонстрировала Бурятия: количество предложений о работе сократилось на 14% по сравнению с маем 2021-го и на 2% по сравнению с апрелем 2022 года.


По сравнению с маем 2021 года в Бурятии сильнее всего сократилось количество вакансий в профессиональных сферах «Автомобильный бизнес» (-66%), «Управление персоналом» (-56%) и «Закупки» (по -53%).

При этом в 11-ти профобластях количество предложений о работе в мае выросло. Сильнее всего спрос на сотрудников год к году поднялся в сфере «Инсталляция, сервис» (+112%), «Спортклубы, фитнес, салоны красоты» (+73%) и «Строительство» (+72%). Также растёт потребность в молодых специалистах – «Начало карьеры, студенты» (+58% к прошлому году).


- В текущей ситуации на рынке труда становятся заметны определённые изменения. Так число вакансий для «белых воротничков» снижается, а потребность в синеворотничковом и линейном персонале растёт. И если в первом случае, при сохранении имеющихся тенденций, рынок труда может стать работодательским (то есть на одну вакансию будет приходиться более пять-шесть резюме кандидатов), то в ситуации с рабочими специальностями преимущество останется на стороне соискателей (в связи с традиционным дефицитом «синих воротничков», особенно в регионах ДФО). В таком случае кандидат имеет возможность диктовать условия и «выбирать» работодателя, а не наоборот, - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru на Дальнем Востоке Елизавета Илюшина.

- Вероятнее всего, в ближайшие месяцы на рынке труда продолжатся структурные изменения: одним компаниям будет требоваться меньше людей, другой – больше, где-то вакансий будет очень много, а где-то – очень мало. То есть, изменения будут неравномерными и не одномоментными, как в региональном, так и в отраслевом разрезе, - отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.


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