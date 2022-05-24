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В Бурятии выросла смертность

В Бурятии выросла смертность
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Смертность в Бурятии растёт, а рождаемость снижается

В Бурятии растёт смертность. С января по март в республике зарегистрированы 2767 родившихся и 3778 умерших.

- По сравнению с соответствующим периодом 2021 года число родившихся уменьшилось на 359 человек или на 11,5 %, число умерших выросло на 505 человек или на 15,4 %, - сообщили в пресс-службе Бурятстата.

Коэффициент смертности по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос с 13,5 до 15,6 умерших на 1000 населения.

Неблагополучная ситуация со смертностью населения сложилась в Кабанском, Баргузинском, Бичурском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Муйском и Северо-Байкальском муниципальных районах (20 и более умерших на 1000 населения).

Растёт также младенческая смертность. За три месяца скончались 17 младенцев в возрасте до года. Коэффициент младенческой смертности вырос с 3,2 до 5,7 на 1000 родившихся.

Естественная убыль населения составила 1011 человек.

- Естественная убыль населения наблюдалась в 20 муниципальных образованиях республики, из них наибольшая убыль отмечена в Северо-Байкальском (-15,4 промилле), Кабанском (-14,0) и Бичурском (-12,2) районах. Естественный прирост населения наблюдался лишь в Окинском (7,5 промилле), Иволгинском (4,3) районах и в городе Северобайкальск (0,7), - уточнили в Бурятстате.

Рождаемость снижается. «Коэффициент рождаемости составил 11,4 новорождённых на 1000 жителей и снизился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 1,5 промилле», - отметили в Бурятстате.

Снижение рождаемости наблюдалось в 14 районах и в Улан-Удэ, при этом наибольшее снижение отмечено в Селенгинском (на 36,5 %), Баргузинском (на 28,5 %) и Бичурском (на 28,4 %) районах.

По данным на 1 января 2022 года, в Бурятии живёт 982,6 тысяч человек, из них большинство в городах (более 580 тысяч), на селе – 401 тысяча жителей.


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